Mélanight : Réaction allergique grave après une chirurgie esthétique en Turquie

L'influenceuse Mélanight souffre de gonflements massifs suite à sa dernière intervention chirurgicale en Turquie, provoquant une vive inquiétude chez ses abonnés.

La jeune influenceuse Mélanight a subi une réaction allergique sévère après sa dernière intervention chirurgicale esthétique effectuée en Turquie. Ce vendredi 13 novembre, elle a partagé en vidéo l'ampleur des gonflements sur son visage, suscitant l'inquiétude de sa communauté en ligne.

Dévoilement public des effets secondaires

L'influenceuse Noémie, connue sous le nom de Mélanight, a surpris ses abonnés ce samedi 14 novembre en révélant les conséquences physiques de sa récente opération. Alors qu'elle cherchait initialement à réduire le volume de ses lèvres en faisant dissoudre des injections, la réalité a pris une tournure inattendue. Ses lèvres se sont retrouvées plus gonflées que jamais, un cauchemar qu'elle avait déjà vécu un an plus tôt, le 25 février 2025.

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Dans plusieurs vidéos, la jeune femme apparaît cachée derrière d'énormes lunettes noires et une mentonnière sous le menton, avec un bandage blanc dans les cheveux. Elle a filmé un peu plus tard de nuit à l'arrière d'une voiture, avec un masque chirurgical sous le menton, exprimant ses craintes concernant l'accueil qu'elle recevrait aux urgences. "Quand je rentre, ils vont avoir peur de voir leur sœur comme ça" a-t-elle confié, montrant son impuissance face à cette situation médicale.

Contexte et comparaisons avec d'autres personnalités

Après la violente réaction allergique de Maëva Ghennam, une autre candidate de téléréalité a défrayé la chronique suite à son passage sur le billard. Les récents changements esthétiques de Mélanight en Turquie l'ont laissée littéralement méconnaissable aux yeux de sa propre technologie. Elle a tout simplement oublié de désactiver la reconnaissance faciale avant l'opération, ce qui signifie que son téléphone refuse désormais de la reconnaître.

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Cette galère technique inattendue a été ironisée par la jeune femme, qui s'est demandé pourquoi on ne l'avait pas prévenue en amont. Les internautes ont immédiatement commenté les vidéos, posant des questions comme "Mais qu'est-ce que tu as fait, Mel ?" ou "Wouhaaa le gonflement de tes yeux, ça va ? Tu n'as pas mal ?". Cette situation rappelle celle de Noémie, dont les récents changements esthétiques avaient également provoqué des réactions vives.

Antécédents médicaux et inquiétudes futures

Mélanight a exprimé sa panique avant même de se rendre en institut, partageant ses craintes en story : "Je stresse, la dernière fois que j'ai dégonflé, j'ai fait une allergie, j'espère que je vais pas faire une allergie, j'ai très peur". Cette angoisse s'est finalement matérialisée face caméra ce vendredi 13 novembre. Elle a révélé par le passé avoir eu recours à une première augmentation mammaire, précisant qu'elle voulait des seins de strip-teaseuses des années 90.

La jeune femme a également confirmé avoir subi une rhinoplastie à 23 ans, ainsi que des injections régulières de botox et de fillers. Elle garde une part de mystère sur une dernière opération plus confidentielle, mais cette récente interview vidéo postée sur le réseau social Letterboxd et relayée sur TikTok a véritablement mis le feu aux poudres, surtout après la naissance de son quatrième enfant en mars 2025. Le cas de Mélanight s'ajoute à celui d'autres personnalités comme Nabilla Benattia et Thomas Vergara, ou encore Manon Marsault et Julien Tanti, dont les parcours sentimentaux et esthétiques sont suivis de près.