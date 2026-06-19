Mélanie (Mariés au premier regard) revient sur son envie de se séparer d'Antoine avant le bilan

La candidate de la saison 10 de Mariés au premier regard a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle elle explique pourquoi elle a mis un terme à son mariage avec Antoine.

Mélanie , candidate de Mariés au premier regard, revient sur son envie de se séparer d' Antoine avant le bilan. Dans une vidéo partagée sur Instagram, elle explique pourquoi elle a mis un terme à son mariage.

Mélanie a ressenti des émotions fortes en revoyant son parcours dans l'émission de dating de M6. Le mariage représentait un vrai rêve pour elle, ce qui a rendu ces images d'autant plus fortes. Elle a voulu croire aux explications d'Antoine, mais une fois de retour à la maison, elle a eu le sentiment que ces justifications ne tenaient plus. La rupture a été particulièrement difficile à revivre.

Mélanie a expliqué que la distance entre elle et Antoine s'est accentuée vers la fin de leur relation. Elle a préféré mettre les choses au clair sans attendre et leur divorce a finalement été prononcé. La raison ? Antoine a souvent repoussé les possibilités de date en invoquant un emploi du temps chargé.

Mélanie a souffert d'un sentiment de rejet et d'une distance devenue trop pesante





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