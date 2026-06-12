Mélanie (Mariés au premier regard) : après son divorce d'Antoine, elle se rapproche de Christophe et d'Alex

Après son divorce avec Antoine dans la saison 10 de Mariés au premier regard, Mélanie a noué une relation proche avec Christophe, ancien candidat, et entretient une solide amitié avec Alex, le compagnon de sa sœur Lucile. Elle évoque leur soutien mutuel et les critiques d'Antoine concernant la médiatisation de leur séparation.

Dans la dixième saison de l'émission de télé-réalité Mariés au premier regard diffusée sur M6, plusieurs couples formés lors du programme ont divorcé, notamment celui de Mélanie et Antoine ainsi que celui de Margaux et Christophe .

Suite à ces ruptures, les anciens participants ont vu leurs relations évoluer différemment. Tandis que Margaux et Christophe se sont rapprochés, Christophe a également développé une relation proche avec Mélanie, comme l'ont suivi les internautes sur les réseaux sociaux. Mélanie a confirmé cette complicité lors d'une session de questions-réponses sur Instagram en juin 2026, déclarant que Christophe l'avait soutenue pendant la diffusion et qu'ils avaient récemment passé du temps avec d'autres candidats.

Elle a partagé une photo où Christophe apparaît avec son chien Kiara, laissant entendre qu'elle le présenterait bientôt officiellement. Parallèlement, Mélanie entretient une relation amicale avec Alex, le nouveau compagnon de sa sœur Lucile, qu'elle décrit comme très familial et qui l'a beaucoup soutenue. Elle exprime son bonheur de le voir partager la vie de sa sœur et insiste sur le respect de l'intimité du couple.

En revanche, Mélanie n'a plus de contact avec son ex-mari Antoine depuis leur divorce. Ce dernier lui aurait reproché d'avoir divorcé devant les caméras, un sujet abordé dans plusieurs épisodes et dans la presse spécialisée. Le parcours des sœurs Mélanie et Lucile, toutes deux participantes de la saison 10, a été marqué par des nuits de noces difficiles et des dynamiques de groupe complexes, comme le révèlent les épisodes à venir.

Mélanie a également livré des détails sur son voyage de noces avec Antoine, évoquant un manque de proximité et des trajets interminables. Alex, quant à lui, a expliqué son énervement face au comportement d'Antoine lors du mariage de Mélanie. L'actualité de l'émission continue d'alimenter les discussions sur les réseaux sociaux et dans les médias, avec de nombreux extraits et analyses des épisodes déjà diffusés ou à venir.

Le public suit avec attention l'évolution des relations entre les anciens candidats, entre ruptures, nouvelles amitiés et couples qui se forment





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mariés Au Premier Regard M6 Téléréalité Mélanie Antoine Christophe Margaux Alex Divorce Relation Saison 10 Instagram Question-Réponses

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lucile et Alex ont-ils gardé contact avec Antoine après Mariés au premier regard ?Lucile et Alex ont-ils gardé contact avec Antoine après Mariés au premier regard ? (EXCLU) s'achève ce soir sur M6, certains couples continuent de faire rêver. C'est le cas de Lucile et Alex. Mais une question intrigue encore les téléspectateurs : ont-ils gardé contact avec Antoine malgré sa séparation avec Mélanie ?

Read more »

Mariés au premier regard : une saison record et des couples toujours ensembleLa saison 2 de Mariés au premier regard a connu un tel bilan que la production ne l'avait pas affiché sur M6 depuis dix ans. Elle a été marquée par un changement décisif dans la méthode de compatibilité, avec des couples qui ont réussi à vivre ensemble même après le tournage. Trois couples ont toujours résisté à la fin de la diffusion, une première en dix saisons. La saison 2 a également révélé des couples qui ont vécu ensemble sous le même toit, une première en dix saisons. La production a mis en place un nouvel outil pour anticiper ce qui se joue dès les premiers regards.

Read more »

Julie (Mariés au premier regard) revient sur la diffusion de son divorce avec MathieuL'ex-épouse de Mathieu a pris la parole sur Instagram pour expliquer la difficulté de revivre son aventure à la télévision. Elle regrette que certaines situations n'aient pas été montrées dans leur intégralité.

Read more »

Christophe et Margaux se séparent avant leur bilan dans "Mariés au premier regard"Estelle Dossin a analysé le divorce de Christophe et Margaux dans l'émission "Mariés au premier regard". Selon elle, le taux de compatibilité élevé entre les deux personnages a été un facteur contributif à leur échec.

Read more »