Mélanie, candidate de Mariés au premier regard, révèle son divorce avec Antoine

Mélanie, candidate de l'émission de télé-réalité Mariés au premier regard, a révélé dans une interview qu'elle a été déçue par l'attitude d'Antoine, son ex-mari, après leur rupture. Selon elle, Antoine a préféré couper les ponts avec elle et ne cherchait pas à la connaître davantage.

Mélanie , l'une des candidates de l'émission de télé-réalité Mariés au premier regard, a révélé dans une interview qu'elle a été déçue par l'attitude d' Antoine , son ex-mari, après leur rupture.

Selon elle, Antoine a préféré couper les ponts avec elle et ne cherchait pas à la connaître davantage. Mélanie a également expliqué qu'elle avait essayé de maintenir un lien avec Antoine après le tournage de l'émission, mais qu'il avait préféré se couper de lui. Elle a ajouté que leur divorce a été prononcé après plusieurs mois d'attente, malgré les efforts de Mélanie pour trouver une date pour la cérémonie.

Mélanie a également révélé que son sœur, Lucile, l'a aidée à trouver des garçons pour elle après leur rupture, ce qui lui a fait rire. L'histoire de Mélanie et Antoine est désormais définitivement close, après plusieurs mois d'attente.





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