Mejbri Accuse Osmajic de Racisme Après Match Nul

Le milieu de terrain tunisien de Burnley, Hannibal Mejbri, a accusé l'attaquant de Preston, Milutin Osmajic, de lui avoir proféré des insultes racistes lors d'un match en Championship. Burnley soutient son joueur et Preston réfute les accusations.

Hannibal Mejbri , milieu de terrain international tunisien de Burnley évoluant en Championship , a porté plainte auprès de l'arbitre pour des insultes racistes qu'il aurait reçues de la part de Milutin Osmajic , l'attaquant de Preston North End, lors du match nul (0-0) de samedi. Mejbri a dénoncé les propos racistes de son adversaire et a affirmé qu'il ne garderait pas le silence face à de tels actes.

Il a déclaré sur X : « Je dénoncerai toujours le racisme chaque fois que j'en entends ou que je le vois. C'est la seule façon de changer en tant que sport et société. Je suis une personne forte, mais personne ne devrait avoir à subir ces abus dégoûtants sur le terrain. »Burnley a confirmé que Mejbri avait signalé l'incident à l'arbitre Andrew Kitchen durant la seconde période. Le club anglais a assuré son soutien total à son joueur et a déclaré qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le racisme. De son côté, Preston a indiqué que Osmajic avait participé à une réunion après le match avec les officiels et a fermement nié avoir utilisé un langage raciste envers Mejbri.Cette affaire rappelle l'urgence de lutter contre le racisme dans le sport. L'incident impliquant Osmajic, qui avait déjà été suspendu pour huit matches en octobre dernier pour avoir mordu un adversaire, met en lumière la nécessité de sanctions sévères et d'une sensibilisation accrue pour prévenir de tels comportements





