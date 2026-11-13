Meilhan-sur-Garonne : la Chambre régionale des comptes dresse un bilan financier catastrophique

Le rapport de la CRC Nouvelle-Aquitaine pointe une effondrement de 85 % de la capacité d'autofinancement de Meilhan-sur-Garonne entre 2019 et 2024, révélant une trésorerie au plus bas.

La commune de Meilhan-sur-Garonne, située dans le Marmandais, traverse une crise financière majeure comme l'a révélé un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) de Nouvelle-Aquitaine couvrant la période 2019-2024. Cette institution de contrôle budgétaire met en lumière des défis économiques persistants qui menacent l'équilibre de la gestion locale, notamment une trésorerie effondrée et des charges de personnel en hausse constante. Les magistrats financiers ont qualifié la situation de préoccupante, soulignant que la municipalité fait face à des tensions budgétaires de grande ampleur qui nécessitent une intervention rapide.

Effondrement de la capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement brute de la commune a chuté de 85 % sur cette période quinquennale, passant de 168 988 euros en 2019 à seulement 25 317 euros en 2024. Cette baisse drastique a un impact direct sur l'épargne nette, qui bascule dans le rouge avec un solde de - 184 612 euros en 2024, même après le remboursement du capital de la dette. Le remboursement de cette dette alourdit considérablement la situation, faisant dépasser la capacité de désendettement le seuil d'alerte critique de douze ans. Malgré les mesures d'économie mises en place par la municipalité, ces indicateurs traduisent une dégradation structurelle des finances locales.

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Disparité entre dépenses de fonctionnement et recettes

Cette détérioration s'explique par un effet ciseau budgétaire marquant, caractérisé par une augmentation de + 13,9 % des dépenses de fonctionnement contre une progression modeste de + 1,2 % des recettes. À la fin de l'année 2024, la trésorerie disponible ne suffisait pas à couvrir ni même un jour de charges courantes pour la commune. Par ailleurs, les ressources propres de la commune présentent des marges très étroites, les taux d'imposition étant déjà sensiblement supérieurs à la moyenne de sa strate administrative. Cette configuration fiscale reflète à la fois la volonté politique locale et la situation de centralité de la commune.

Impact de la masse salariale sur le budget communal

La masse salariale constitue le premier poste de dépense, s'élevant à 574 €/habitant en 2024, contre une moyenne de strate de 329 €. Fin 2024, Meilhan-sur-Garonne employait 16 agents permanents, un effectif justifié par le maintien de nombreux services publics tels que l'école, la médiathèque, le guichet France Services, l'agence postale et le service des cartes d'identité. La Chambre régionale des comptes note que la prise en charge de ces services, utiles également à la population des collectivités voisines, contribue à expliquer un effectif communal supérieur à celui des communes de taille comparable. L'institution suggère d'ailleurs de faire contribuer les communes voisines scolarisant leurs enfants dans le regroupement pédagogique sans en être membres financeurs.

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Irrégularités gestionnaires et litiges externes

La CRC pointe plusieurs irrégularités dans la gestion administrative, notamment l'absence d'application formalisée des 1 607 heures annuelles, le versement d'heures supplémentaires sans délibération préalable du conseil municipal, et une hausse de l'absentéisme pour raison de santé. Sur le plan des projets, la rénovation de l'église Saint-Barthélemy-de-Tersac n'a pas reçu les subventions escomptées et budgétisées, tandis que les travaux de sécurisation de la traversée du bourg ont été plus coûteux que prévu. En outre, la commune est en litige avec Val de Garonne Agglomération (VGA) sur le coût des compétences transférées et reporte le versement de son attribution de compensation. La gestion des eaux pluviales urbaines manque également d'effectivité.

Réactions de la municipalité et recommandations

Régine Povéda, maire de Meilhan-sur-Garonne depuis 2008, a pris acte du rapport de la chambre et estime que la situation n'est pas grave, bien que l'effort d'investissement de la commune soit resté modéré à 1 202 123 euros. La Chambre a formulé neuf recommandations, essentiellement concernant la gestion des ressources humaines, mais aucune n'avait été appliquée lors du contrôle précédent portant sur la période 2015-2018. Pour l'institution, à défaut d'une restauration significative de sa capacité à dégager de l'épargne, la commune n'a pas d'autre choix que de continuer à limiter son niveau d'investissement pour tenter de rétablir un équilibre financier précaire.