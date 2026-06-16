Mehdi Torabi obtient un nouveau visa américain pour poursuivre sa participation à la Coupe du monde

Après que le visa de Mehdi Torabi ait expiré après le premier match de l'Iran à la Coupe du monde, la Fédération iranienne de football a réussi à obtenir un nouveau visa à entrées multiples pour l'attaquant, lui permettant de continuer à représenter son pays dans la compétition.

L'attaquant iranien Mehdi Torabi a finalement obtenu un nouveau visa américain et pourra donc poursuivre sa participation à la Coupe du monde aux côtés de son équipe nationale.

Initialement, le visa de Torabi avait expiré après le premier match de l'Iran contre la Nouvelle-Zélande, mais grâce aux démarches entreprises par la Fédération iranienne de football et en coordination avec la FIFA, un nouveau visa à entrées multiples lui a été délivré. Cette situation ne devrait plus poser de problème pour le reste de la compétition





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