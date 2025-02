Meghan Markle Soutient Harry aux Invictus Games avant de Retrouver ses Enfants

Meghan Markle a fait une brève apparition aux Invictus Games de Vancouver pour soutenir son mari, le prince Harry, avant de retourner en Californie pour retrouver leurs enfants, Archie et Lilibet.

Meghan Markle , l'épouse du prince Harry, a fait une courte apparition aux Invictus Games de Vancouver , qui se sont déroulés du 8 au 16 février. Elle est arrivée au Canada pour soutenir son mari et a passé cinq jours aux côtés de lui avant de rentrer en Californie pour retrouver leurs enfants, Archie et Lilibet .

Un départ bien planifié, selon une source proche du couple, qui explique que Meghan est revenue aux États-Unis pour retrouver ses enfants, comme elle l'a déjà fait lors d'un précédent événement en Allemagne. Cette organisation, qui permet aux deux époux de séparer leurs trajectoires professionnelles, est décrite comme une réflexion de leurs priorités en tant que parents, permettant à chacun d'être présent pour les enfants.Harry se consacre pleinement aux Invictus Games, tandis que Meghan explore divers projets entrepreneuriaux. Cette séparation permet aux deux époux de trouver un équilibre dans leurs carrières respectives. Une source proche du couple avait expliqué à People, en octobre dernier, que le couple souhaitait espacer leurs engagements professionnels autant que possible, pour se concentrer sur leurs projets individuels. Harry se consacre davantage à ses activités caritatives, tandis que Meghan poursuit des projets entrepreneuriaux. En plus de leur permettre de trouver un équilibre dans leur carrière, cette organisation permet aussi 'de refléter leurs priorités en tant que parents', comme l'expliquait cette source, 'l’un d’entre eux peut rester derrière avec les enfants'.Lors de la réception d'ouverture des Invictus Games, Meghan a raconté des anecdotes sur la préparation de Harry pour cet événement important. Elle a déclaré qu'Harry passait beaucoup de temps sur son téléphone, se préparant pour les jeux, même le matin, avant d'accompagner Archie à l'école. L'actrice a souligné le dévouement de son mari envers cette cause et a salué son engagement envers chaque détail de cette semaine. Malgré son passage éclair, Meghan a montré son soutien indéfectible envers Harry.





