Meghan Markle Séduit à Vancouver avec son Style Chic et Épuré lors des Invictus Games

Meghan Markle, duchesse de Sussex, a fait sensation avec son style élégant et sophistiqué lors de la 7e édition des Invictus Games à Vancouver.

Meghan Markle , avec son style toujours impeccable, a fait sensation lors de la 7e édition des Invictus Games à Vancouver . De la réception de bienvenue, où elle a choisi une robe mi-longue plissée chocolat A.L.C., à la cérémonie d'ouverture, où elle a opté pour un trench-coat ivoire Sentaler, elle a démontré son aisance dans l'art du « quiet luxury ».

Pour les journées plus fraîches, elle a mélangé des touches sportswear avec des basiques féminins, comme un jean flare Veronica Bear et une doudoune bouffante Hermès.Elle a mélangé des pièces chics comme des col roulés en cachemire Rag & Bone et des pantalons larges Altuzarra avec des accessoires sportifs et des tenues plus décontractées. Ses bijoux Cartier, notamment le bracelet Cartier Love et la montre Tank Française, ont ajouté une touche de luxe à ses tenues. Sa combinaison de style sportif et élégant reflète parfaitement son image moderne et sophistiquée.Meghan Markle a non seulement captivé l'attention avec ses choix vestimentaires mais a également démontré son engagement envers les militaires, les personnes en situation de handicap et les anciens combattants blessés. Son soutien constant aux Invictus Games et sa présence à ces événements sportifs internationaux continuent de renforcer son image de personnalité engagée et respectée.





