Meghan Markle Retourne aux États-Unis Après les Jeux Invictus

La duchesse de Sussex a quitté Vancouver pour retrouver Archie et Lillibet après avoir soutenu son époux pendant quelques jours aux Jeux Invictus.

Les Jeux Invictus sont d'une importance capitale pour le prince Harry, qu'il ne manque jamais. Cette année, Meghan Markle a également fait le déplacement et a soutenu son époux pendant quelques jours. Cependant, comme l'indique le magazine Hello ce mercredi 12 février, la duchesse de Sussex est déjà de retour en Californie . Elle a laissé le prince Harry à Vancouver jusqu'au 16 février pour retrouver leurs enfants, Archie et Lillibet.

Si Meghan Markle souhaitait être présente pour son mari, elle désirait également retrouver ses petits, un besoin partagé par beaucoup de parents. Une source proche du couple a précisé que ce retour en Californie n'était pas une surprise, précisant que ce type de déplacement avait déjà eu lieu lors des précédents engagements professionnels du prince Harry. « Meghan est rentrée pour retrouver les enfants », a déclaré la source. « Elle était déjà partie de Düsseldorf après cinq jours », a-t-elle rappelé. Cette source a également indiqué que le départ de Meghan Markle était prévu depuis le départ. « C'est l'événement du prince Harry et elle est venue le soutenir, mais c'était ainsi que c'était prévu depuis le début », a-t-on pu lire. Le couple Sussex, malgré ses engagements professionnels, semble prioriser sa vie familiale. Meghan Markle se concentre davantage sur des projets entrepreneuriaux, tandis que le prince Harry est plus impliqué dans ses opérations caritatives et, pour l'instant, les Jeux Invictus. Cette organisation convient parfaitement au couple, comme l'a indiqué la source proche. « Cela reflète leurs priorités en tant que parents », a-t-elle indiqué avant d'ajouter : « L'un d'entre eux peut rester derrière avec les enfants ». Lorsque Meghan Markle apparaît publiquement pour soutenir son époux, elle n'hésite pas à le féliciter publiquement. Lors du coup d'envoi le 8 février dernier, elle est revenue sur l'organisation de ces jeux, qui a été très prenante pour le prince Harry. « Ce que personne n’a vu, ce sont tous les moments qui ont mené à ces jeux », a-t-elle expliqué avant de mentionner les « moments de précipitation dans la vie de famille, le matin, quand on se prépare pour l’école ». Le duc de Sussex aurait passé ses matinées au téléphone, provoquant la curiosité de son fils. Les Sussex ont passé quelques jours très remarqués. La duchesse de Sussex a assisté à différentes épreuves, notamment le biathlon et le ski, avant de s’essayer au tubing. Meghan Markle a partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on peut la voir très nerveuse. « Non, non, non... Je ne veux vraiment pas ! », a-t-elle déclaré avant d’être rassurée par son époux. « Allez, tout va bien se passer ! Ça va aller », peut-on entendre dire. De son côté, Meghan Markle semble à la fois très amusée mais aussi paniquée de cette situation. Un bon moment passé avec son époux.





