Meghan Markle : la blague faite à Kate Middleton lors de Trooping the Colour qui n'était pas passée

Le duc de Sussex a raconté dans ses mémoires que sa femme avait plaisanté en disant 'Coloré' lors de sa première participation à l'événement en 2018. Cette blague avait provoqué un profond malaise au sein de la famille royale, révélant selon lui les tensions.

Meghan Markle a fait une blague à Kate Middleton lors de Trooping the Colour qui n'était pas passée. Le duc de Sussex a raconté dans ses mémoires que sa femme avait plaisanté en disant 'Coloré' lors de sa première participation à l'événement en 2018.

Cette blague avait provoqué un profond malaise au sein de la famille royale, révélant selon lui les tensions. Depuis leur retrait de la branche de la monarchie active en 2020, le duc et la duchesse de Sussex ne participent plus à cette grande parade militaire organisée chaque année pour célébrer l'anniversaire officiel du souverain britannique. Désormais, seuls les membres actifs de la famille royale sont autorisés à apparaître sur le célèbre balcon du palais de Buckingham.

L'édition 2026 du Trooping the Colour a eu lieu le samedi 13 juin, tandis que Charles III, la reine Camilla, le prince William, Kate Middleton et les autres membres actifs de la monarchie saluaient la foule depuis Buckingham Palace. Le couple de Galles était accompagné de ses trois enfants, George, Charlotte et Louis.

Seront également présents Edward et Anne, les frère et sœur du roi, avec leur conjoint respectif, Sophie de Wessex et Timothy Lawrence, mais aussi Richard et Brigitte, duc et duchesse de Gloucester, et le duc de Kent. Lady Louise, la fille d'Edward et Sophie, devait également être de la partie. Pour voir un balcon bien rempli, il faut retourner en 2019, avant le Megxit, avec pas moins de 44 personnes présentes pour prendre la pose.

Ce choix d'apparaître moins nombreux au balcon n'est pas anodin puisque c'est une manière pour le fils d'Elizabeth II d'afficher une monarchie plus moderne mais surtout moins onéreuse pour les Britanniques. Le Royaume-Uni fêtait en ce samedi 14 juin l'anniversaire du monarque à l'occasion du défilé Trooping the colour. Comme chaque année, Louis, le petit dernier de Kate Middleton et du prince William, promettait d'offrir des bouilles mémorables !

Des fans des quatre coins du pays mais aussi du monde étaient venus voir les membres de la royauté saluer la foule depuis le balcon de Buckingham Palace. La venue de Kate Middleton était très attendue, alors qu'elle avait annoncé il y a quelques mois être en rémission de son cancer. En raison du beau temps, les membres de la famille royale avaient ensuite pris place à bord de calèches pour défiler sur le Mall.

Comme chaque année, de nombreux policiers avaient été mobilisés pour assurer la sécurité de tous durant le défilé Trooping the colour. Certains fans de la famille royale portaient des pancartes à l'effigie des membres du clan Windsor. Le prince William n'était pas à bord d'une calèche avec sa famille mais portait un uniforme dans lequel beaucoup l'avaient jugé méconnaissable.

Les princes George et Louis avaient salué la foule, alors qu'ils se trouvaient à bord d'une calèche avec leur mère Kate Middleton et leur sœur Charlotte. Meghan Markle avait dévoilé de nouvelles photos du prince Harry et de leurs enfants : ce cliché de Lilibet avait attiré tous les regards. À l'occasion d'une nouvelle publication Instagram, Meghan Markle avait partagé plusieurs clichés de son quotidien en Californie.

Parmi les images dévoilées, une photo de sa fille Lilibet avait particulièrement retenu l'attention des internautes





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meghan Markle Kate Middleton Trooping The Colour Famille Royale Blague Tensions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

À 5 ans, la princesse Lilibet, fille du prince Harry et de Meghan Markle, est déjà une grande fan de BeyoncéMeghan Markle semble avoir transmis ses goûts musicaux à sa fille Lilibet.

Read more »

'J’en fais encore discrètement' : le prince William poursuit cette passion que Kate Middleton voit d’un mauvais œilLors d’un déplacement dans le Norfolk ce jeudi 11 juin 2026, le prince William a fait une confidence inattendue sur l’une de ses passions de jeunesse. Une activité qu’il pratique toujours aujourd’hui, au grand désarroi de son épouse, Kate Middleton.

Read more »

Le prince William et Kate payent un loyer à prix marché pour Forest Lodge à WindsorLe prince et la princesse de Galles louent Forest Lodge à Windsor pour 307 200 livres par an. Leur choix de payer le prix du marché contraste avec les arrangements avantageux accordés à d'autres membres de la famille royale, comme le prince Andrew ou les princesses Beatrice et Eugenie, et intervient après des révélations du National Audit Office sur les pratiques de sous-location.

Read more »

Kate Middleton scintille aux côtés de ses enfants au Trooping the ColourLors de la cérémonie du Trooping the Colour, Kate Middleton s'est affichée rayonnante dans un tailleur bleu ciel, assorti de ses fils George et Louis qui ont adopté un look coordonné. La princesse a également porté une robe-manteau pastel de Catherine Walker, mettant en valeur son style royal chic.

Read more »