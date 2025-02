Meghan Markle et ses taches de rousseur : une histoire d'amour

La duchesse de Sussex refuse de cacher ses éphélides et les considère comme une source de beauté. Elle partage même une citation inspirante sur ce sujet avec les plus jeunes.

Les éphélides, ou taches de rousseur , peuvent être une source de complexe pour certaines personnes. Mais pour Meghan Markle , c'est tout le contraire. La duchesse de Sussex refuse de les cacher, en est fière et invite même les plus jeunes à les apprécier.

Lors de son déplacement à Whistler, au Canada, le 10 février 2025 pour une journée de compétition aux Jeux Invictus, une journaliste l'aurait entendue dire une certaine phrase à deux petits garçons qui lui posaient une question à propos de ses taches de rousseur. Une phrase inspirante. Une phrase qu'elle tient de son père. Selon le Daily Mail, la journaliste Elizabeth Holmes aurait rapporté sur ses réseaux sociaux que la duchesse de Sussex aurait passé 'beaucoup de temps à discuter' avec les personnes présentes à l'événement. Lors d’une discussion avec deux jeunes garçons qui semblaient intrigués par ses taches de rousseur, elle aurait répété une phrase que son père lui disait : 'Un visage sans taches de rousseur est une nuit sans étoiles.' En réalité, la duchesse partage cette phrase depuis des décennies. Elle l'aurait même inspirée à écrire un livre lorsqu'elle était adolescente. Le média People rapporte qu'en 2021, la 14ème bibliothécaire du Congrès américain, Carla Hayden, a révélé sur Twitter qu'elle avait soumis un livre intitulé *A Face Without Freckles... Is a Night Without Stars* (Un visage sans taches de rousseur est une nuit sans étoiles, en français) écrit dans le cadre d'un devoir d'école. Dans le livre, il y aurait écrit : 'Certaines personnes pensent que les taches de rousseur sont étranges, mais je ne suis pas d'accord. Parce que si je n'avais pas de taches de rousseur, je ne serais pas vraiment moi-même !'Les taches de rousseur ont longtemps été un combat pour Meghan Markle. En 2017, elle expliquait, au magazine Allure, être dérangée par les retouches photos excessives. 'Ce qui me dérange le plus, c'est quand mon teint est modifié et que mes taches de rousseur sont effacées lors d'une séance photo'. Lorsqu'elle s'est mariée en 2018, elle a demandé à son ami et maquilleur Daniel Martin de ne surtout pas camoufler ses taches de rousseur avec du fond de teint. Ce qu'il a fait.





