Meghan Markle et Harry: Des marques d'affection trop exagérées?

Le couple princier a fait sensation lors des Invictus Games avec des démonstrations d'affection très visibles. Mais une experte en langage corporel estime que ces gestes sont trop appuyés et qu'ils reflètent un désir de flatter les critiques et de rétablir l'équilibre des pouvoirs.

Marques d'affection qui ont fait le tour du monde. Meghan Markle et le prince Harry, présents à la cérémonie de la nouvelle édition des Invictus Games , ont affiché un amour plus intense que jamais. La duchesse de Sussex a été photographiée en train d'embrasser son époux. Le couple a également fait une apparition lors d'un match de hockey. Là encore, c'est une Meghan Markle attendrissante qui a capté l'attention, s'accrochant au bras de son mari et posant sa tête sur son épaule.

Cependant, pour une experte en langage corporel interrogée par le Daily Mail, toutes ces attentions sont considérées comme « exagérées ». Pour elle, la duchesse aurait tenté de ravaler sa fierté simplement pour sauver le père de ses deux enfants. « Des démonstrations d'attachement emphatiques auraient cependant tendance à ressembler à un désir de flatter les critiques et de rétablir l'équilibre des pouvoirs », affirme-t-elle. Pire encore, selon Judi James, Meghan Markle projette une mauvaise image : « Elles lui donnent l'air soumise et amoureuse et lui a l'air fort. Dans la plupart de leurs poses 'accrochantes', Harry ne répond pas, il est assis droit ou même penché loin de sa femme », analyse l'experte. Cela montre que Meghan Markle tente de redorer l'image virile de son mari. 'C'est un geste de propriété' Et selon cette spécialiste, Meghan Markle avait déjà produit ce type de comportement. Notamment lors de l'annonce de leurs fiançailles : « Ici, elle répète cette pose caractéristique mais avec encore plus d'emphase. Cela suggère qu'elle veut montrer qu'ils sont soudés ensemble. C'est un geste de propriété du type 'il est à moi', qui parle d'un lien durable, ce qui pourrait également être vu comme un message adressé aux critiques comme Trump ». Ainsi, la mère d'Archie et de Lilibet souhaiterait redorer le blason du prince Harry et qu'importent les critiques, elle serait prête à tout ! « Lorsqu'elle baisse également la tête sur son biceps, elle renforce le message de soumission à un homme protecteur et puissant. Lui rendrait-il ce geste ? Certainement pas. En baissant la tête et en l'attachant à lui avec sa main, elle abaisse son propre statut et le présente comme son protecteur héroïque ».





