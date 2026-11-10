Meghan Markle à Bruxelles : silence et appui d'Harry face au scandale familial

À Bruxelles, Meghan Markle reste silencieuse lors de l'inauguration Archewell. Son appui discret au prince Harry contraste avec le scandale accusant son père Thomas Markle.

Meghan Markle a fait une apparition remarquée aux côtés du prince Harry à Bruxelles le mardi 10 novembre pour inaugurer un hommage aux victimes des dangers du numérique. Cet événement officiel se déroule dans un contexte émotionnellement lourd pour la duchesse de Sussex, dont le père, Thomas Markle, est actuellement visé par de graves accusations criminelles.

Cette présence publique intervient alors que Meghan Markle subit une pression médiatique intense suite aux révélations concernant les activités illégales de son père. Le 6 novembre dernier, Thomas Markle a été inculpé aux États-Unis pour détention de nombreuses images d'agressions sexuelles sur mineurs, une affaire qui a pris une ampleur internationale et a profondément ébranlé la famille royale écartée.

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Une présence silencieuse au Parlement européen

Le duc et la duchesse de Sussex ont fait leur entrée au Parlement européen de Bruxelles, où Meghan Markle portait une tenue noire et affichait un visage grave. Bien qu'elle dût initialement prendre la parole aux côtés de son époux, elle n'a pas prononcé de discours lors de l'inauguration de l'installation créée par leur fondation Archewell. Son absence aux discours s'explique par son état de fatigue, son conseiller l'ayant prévenu qu'elle ne se sentait pas en état de s'exprimer publiquement.

Lorsque des reporters ont tenté de l'interroger sur sa position face aux accusations visant son père, la duchesse de Sussex n'a pas répondu. Elle s'est contentée d'avancer en serrant très fermement la main de son mari, démontrant une solidarité tangible. Le prince Harry, vêtu d'un costume décoré d'un pavot, a soutenu son épouse tout au long de cette cérémonie officielle.

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Collaboration active avec les autorités américaines

Malgré son silence en public, Meghan Markle semble choisir une stratégie d'action dans l'ombre pour aider à faire la lumière sur cette affaire familiale. Selon plusieurs médias britanniques et américains, dont The Sun, la duchesse souhaite ardemment que justice soit faite pour les victimes potentielles de son père.

Sa famille maternelle partage cette volonté de collaboration avec les enquêteurs. Déjà, elle a apporté une aide décisive au FBI en identifiant son ex-mari, Thomas Markle, comme un pédophile présumé sur une photographie compromettante. Cette démarche est présentée comme une évidence absolue pour la mère d'Archie et Lilibet, soucieuse de faire éclater la vérité sans complaisance.

Un soutien inconditionnel du prince Harry

Une fois installée dans la salle du Parlement européen, Meghan Markle a écouté attentivement le discours du prince Harry. Son époux se présente comme son plus solide soutien dans cette tourmente familiale et judiciaire. Cette cérémonie à Bruxelles marque son premier déplacement officiel à l'étranger depuis l'été, soulignant la résilience du couple face aux critiques et aux scandales.