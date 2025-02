Méfiance Face au Retour de la Menace djihadiste en France

Le procureur national antiterroriste, Olivier Christen, met en garde contre une recrudescence de la menace djihadiste en France, avec une augmentation des projets d'attentats violents et un rajeunissement des individus impliqués. Il souligne l'influence croissante de la propagande djihadiste, diffusée principalement par des organisations internationales comme l'État islamique et al-Qaïda. Christen appelle à une vigilance accrue face à cette menace, notamment dans un contexte de tensions internationales accrues.

Le procureur national antiterroriste, Olivier Christen, a tiré la sonnette d'alarme mardi 11 février lors d'une interview sur BFMTV, mettant en lumière la menace persistante du djihadisme en France . Selon lui, depuis fin 2023, la menace djihadiste a connu une augmentation significative, avec une explosion des projets d'attentats violents.

Christen a souligné que le nombre de procédures ouvertes en 2024 a augmenté de 70% par rapport à 2023, ce qui fait du djihadisme le principal dossier auquel les autorités font face. Le procureur a également révélé que la menace terroriste actuelle est principalement de nature exogène, provenant d'organisations internationales comme l'État islamique et al-Qaïda qui se reconstruit progressivement. Ces groupes produisent une quantité massive de propagande, qui exerce une influence considérable sur des individus qui n'ont jamais été en contact direct avec elles. Cette propagande incite à la violence et aux actes terroristes, notamment à travers des messages incitant à l'utilisation de modes d'action spécifiques comme les attaques au couteau ou à la voiture-bélier. Christen a également mis en évidence un phénomène inquiétant : un rajeunissement des individus qui projettent de passer à l'acte. Alors qu'on enregistrait habituellement entre deux et quatre mineurs mis en examen pour des faits terroristes par an, le nombre a monté à 15 en 2023 et à 19 en 2024. Ce phénomène ne concerne pas uniquement la France, mais l'ensemble de l'Europe. Le procureur a déclaré que la priorité actuelle est de trouver des moyens de contrer la propagande djihadiste, qui s'avère particulièrement efficace dans un contexte de tensions internationales.L'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a provoqué une déflagration, avec une intensification des propos antisémites et des cibles antisémites clairement définies. Christen a également souligné la multiplication des signalements émanant des établissements scolaires, qui permettent de détecter des cas de radicalisation et d'intervenir de manière précoce. Il a assuré que ces signalements fonctionnent efficacement et permettent d'ouvrir une investigation initiale pour déterminer s'il y a un risque de radicalisation et de prendre les mesures adéquates





