Medvedev retrouve sa confiance à Marseille

Daniil Medvedev a remporté son premier match à l'Open 13 de Marseille contre Pierre-Hugues Herbert en dominant 6-2, 6-4. Cette victoire lui permet de retrouver une certaine confiance après une période difficile. Il a également été impressionné par l'ambiance chaleureuse du Palais des sports.

Ce n'est qu'une victoire pour lancer son tournoi, mais, parfois, il n'y a pas de petit succès. En crise de confiance ces dernières semaines, Daniil Medvedev a débarqué à Marseille dans l'idée de retrouver une dynamique. Ce jeudi, il a posé une première pierre à son chantier en dominant Pierre-Hugues Herbert et il s'en satisfaisait. 'C'est toujours bien de gagner 6-2, 6-4. Trois fois sur quatre cette année, je perdais le premier set ou j'avais des victoires difficiles.

C'est bien de gagner plus facilement, ça donne confiance, j'ai hâte de revenir (ce vendredi)', disait, après son match, le poulain de Gilles Cervara. 'L'ambiance était magnifique' Il n'y avait pas que cette victoire pour le réjouir, puisque le Moscovite a adoré l'ambiance du Palais des sports, lui qui restait sur un trophée soulevé à huis clos ici en 2021. 'Honnêtement, l'ambiance était magnifique, je ne m'attendais pas à autant de soutien. Une fois, j'ai joué à Roland-Garros contre Pierre-Hugues, ce n'était pas pareil (rires). J'imagine qu'à Marseille, les gens aiment bien le tempérament, ça me fait plaisir de venir ici sur le terrain et d'avoir ce ressenti', s'est enthousiasmé Medvedev en zone mixte, quelques minutes après avoir remercié le public au micro de Camille Pin, ce qui lui a valu de très chaleureux applaudissements. Il va désormais tenter de composter son billet pour les demi-finales contre Jan-Lennard Struff





