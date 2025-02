Medvedev qualifie d'« absurde » l'échange territorial proposé par Zelensky

Le vice-président du Conseil de sécurité nationale russe, Dmitri Medvedev, a vivement critiqué l'idée d'échanger des territoires russes et ukrainiens lors de potentiels négociations de paix, qualifiant cette proposition de « absurde ». Medvedev a affirmé que la Russie était déterminée à obtenir la paix « par la force », illustrant sa position par les récentes frappes de drones et de missiles sur Kyiv.

MOSCOU (Reuters) - Le vice-président du Conseil de sécurité nationale russe, Dmitri Medvedev , a qualifié mercredi de « absurde » l'idée avancée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'échanger des territoires russes et ukrainiens dans le cadre d'éventuels pourparlers de paix avec Moscou.

Les forces russes occupent actuellement environ un cinquième du territoire de l'Ukraine, soit quelque 112 000 km2 dans l'est et le sud du pays, résultat de l'opération d'invasion à grande échelle lancée par Moscou il y a près de trois ans, le 24 février 2022. L'Ukraine a capturé une partie de la région russe de Koursk - environ 450 km2 - dans le cadre d'une offensive lancée en août dernier. Dans une interview publiée mardi par le quotidien britannique The Guardian, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt à « échanger un territoire contre un autre ». Il n'a pas précisé quels seraient les territoires concernés. « Je ne sais pas, on verra », a-t-il dit. « Mais tous les territoires sont importants, il n'y a pas de priorité. Jugeant l'hypothèse « absurde », Dmitri Medvedev a déclaré que la Russie démontrait sa capacité à obtenir la « paix par la force », comme l'ont illustré selon lui les frappes de drones et de missiles qui ont visé Kyiv mercredi. (Rédigé par Lucy Papachristou et Guy Faulconbridge; Jean-Stéphane Brosse pour la version française) reuters.com 12 Févr 2025, 10:30





RUSSIA UKRAINE ZELENSKY MEDVEDEV TERRITORIAL EXCHANGE PEACE TALKS MILITARY STRIKES

