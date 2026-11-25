La Métropole propose sa médiation pour débloquer l'université de Tours. Une initiative pour rassembler étudiants, présidence et État et éviter l'échec scolaire de milliers d'étudiants.

La Métropole Tours Métropole Val de Loire intervient officiellement dans la crise qui paralyse l'enseignement supérieur tourangeau. Face à la rupture des négociations et à l'occupation de la faculté des Tanneurs, les élus métropolitains proposent leur médiation pour restaurer le dialogue. Cette initiative cherche à protéger les droits des étudiants affectés par cette perturbation prolongée des cours.

Médiation métropolitaine : proposition officielle

Thierry Chailloux, vice-président de Tours Métropole Val de Loire et maire de Ballan-Miré, et Frédéric Augis, président de Tours Métropole Val de Loire, ont annoncé leur volonté d'intervenir. Cette proposition de médiation a été faite ce lundi 23 novembre pour tenter de résoudre la situation bloquée. L'objectif affiché est de rassembler toutes les parties prenantes autour d'une même table de travail.

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Le vice-président chargé de l'enseignement supérieur précise que cette initiative vise à inclure l'ensemble des acteurs concernés par ce conflit. Il s'agit d'inviter les étudiants et professeurs bloqueurs, mais aussi les familles constituées en association et les syndicalistes. La présidence de l'université et les étudiants favorables à la réouverture des cours sont également visés par cette ouverture.

Impact majeur sur 9 000 étudiants

La situation actuelle pénalise directement une large partie de la communauté universitaire tourangelle. Sur les 30 000 étudiants que compte l'université, entre 8 000 et 9 000 sont impactés par cette crise. Si les cours ont repris normalement à la faculté des Deux Lions, la faculté des Sciences reste partiellement bloquée.

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La faculté des Tanneurs, quant à elle, est occupée depuis vendredi 20 novembre 2026. Cette fermeture prolongée empêche de nombreux étudiants d'accéder à leurs cours et de valider leurs semestres. Les dégâts sont déjà perceptibles sur le plan pédagogique et humain pour les populations étudiantes.

Crise sociale et risque d'échec scolaire

Thierry Chailloux décrit la situation comme catastrophique après plus de sept semaines de conflit sans issue. Il signale une détresse importante chez les familles, qui reçoivent peu de nouvelles concrètes sur la reprise des activités. Le maire de Ballan-Miré alerte sur les conséquences éducatives graves de ce statu quo.

Les dommages sont déjà importants, avec une perte potentielle de nombreux étudiants en première année de licence. Beaucoup risquent d'arrêter leurs études définitivement suite à cette interruption. La situation est encore plus critique pour les étudiants de niveau L3 qui visent un accès direct à un master.

Sans note validée, ces étudiants de L3 n'auront pas accès au master, selon une logique académique stricte. Thierry Chailloux met en avant la responsabilité collective requise pour éviter un redoublement massif. Un tel phénomène priverait les nouveaux bacheliers de places à l'université l'année prochaine.

Cible du conflit : gouvernement ou président ?

Le dialogue est rompu entre la présidence et les étudiants bloqueurs depuis l'appel aux forces de l'ordre. Le président de l'université de Tours, Philippe Roingeard, a choisi cette voie pour faire respecter l'ordre. Les étudiants en colère réclament sa démission pour avoir transgressé la franchise universitaire.

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Thierry Chailloux estime que les étudiants se trompent de cible dans leur contestation actuelle. Selon lui, le sujet réel concerne le gouvernement et l'État, pas l'université en tant qu'institution. Il juge le timing de la mobilisation inopportun, un gouvernement étant en fin de mandat avec six mois restants.

Le vice-président métropolitain considère que ce type de mouvement n'aboutira à rien dans ce contexte national. Il faut que les bloqueurs comprennent que leur action pénalise les étudiants sans régler le fond du problème. La médiation vise à recentrer le débat sur des solutions pragmatiques.

Vote en ligne pour décision collégiale

Cette médiation ne se déroulera que si l'université de Tours l'accepte, rappelle Thierry Chailloux. La Métropole n'est pas gestionnaire de l'université qui reste une institution indépendante. L'intervention métropolitaine vise à remettre de l'huile dans les rouages pour relancer la dynamique.

L'objectif final est d'offrir aux étudiants concernés la possibilité de se positionner clairement. Un processus de vote global en ligne serait organisé pour les étudiants affectés par les blocages. Ce mécanisme permettrait de décider collectivement de la suite à donner à la crise.

Thierry Chailloux insiste sur le respect absolu d'un tel processus démocratique. Il estime que ne pas respecter un vote revient à sortir du cadre démocratique. Refuser le résultat, quel qu'il soit, serait un refus de la démocratie elle-même pour toutes les parties impliquées.