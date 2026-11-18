Les travaux de consolidation de la médiathèque de Pamiers débutent fin 2025. La réouverture de la rue de l'Echo et la disponibilité de la salle des Capelles sont prévues avant l'élection présidentielle du 18 avril.

La ville de Pamiers s'apprête à clôturer un long feuilleton infrastructurel avec le lancement imminent des travaux de confortement de la médiathèque. Cette opération de consolidation du bâtiment, fragilisé par le temps, doit impérativement être achevée avant le premier tour de l'élection présidentielle fixé au 18 avril. Ces travaux marquent également la fin de la fermeture de la rue de l'Echo, une voie essentielle du centre ancien qui était restée fermée à la circulation automobile depuis mars 2025.

Déroulement du chantier et calendrier impératif

La commission d'appel d'offres de la communauté de communes doit se réunir en fin de semaine pour désigner l'entreprise retenue pour réaliser ces opérations. Ce choix permettra à l'entreprise lauréate d'élaborer son planning d'intervention détaillé. Le maire de Pamiers, Jean-Philippe Sannac, a confirmé que les travaux de structure allaient débuter d'ici la fin de l'année. La municipalité a calculé les délais pour s'assurer que tout soit terminé à temps pour la date électorale du 18 avril.

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La durée de cette phase de travaux est estimée à environ trois mois. Une partie de ces interventions inclura la réfection de la façade, en particulier sur l'aile est du bâtiment qui présentait d'importantes fissures. Gilles Bicheyre, adjoint en charge des travaux et conseiller communautaire, a précisé que le délai initial de quinze semaines mentionné précédemment comprend également ces travaux extérieurs nécessaires à la stabilité de l'édifice. Le respect scrupuleux de ce calendrier est considéré comme non négociable par les élus.

Transfert des services et disponibilité de la salle des Capelles

La gestion de la continuité du service public et de l'accès aux salles communales sera organisée en plusieurs étapes. La salle des Capelles sera mise à disposition des associations à partir de janvier. Cette salle, qui abrite habituellement un bureau de vote, était occupée en décembre par de nombreux groupes locaux.

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À partir du mois de janvier, le service de la médiathèque déménagera dans la salle des Capelles. L'accueil du public sera alors transféré dans cet espace situé en face de l'ancien édifice. Cette solution temporaire vise à garantir l'accès aux citoyens pendant la durée des opérations de consolidation. Le choix de cet emplacement permet de désengorger les espaces restants tout en assurant une visibilité pour les usagers durant la période de fermeture partielle du bâtiment principal.

Contexte historique et impact sur le plan de circulation

Cette nouvelle étape permettra de tirer un trait sur dix-huit mois de perturbations pour la médiathèque. Après l'évacuation d'urgence du bâtiment au printemps 2025, les services avaient d'abord été installés sous un chapiteau de grande taille. Cette solution, installée au pied de l'ancien hôpital, avait suscité de nombreuses critiques, notamment en raison de son coût élevé pour la collectivité. La médiathèque avait rouvert partiellement en août dernier après une première vague de travaux, mais la rue de l'Echo restait fermée pour maintenir les étais de soutien.

La fin des travaux de confortement permettront à la municipalité de rouvrir définitivement la rue de l'Echo à la circulation. Cette décision est attendue par les usagers du centre ancien. La ville de Jean-Philippe Sannac attend la conclusion de ces travaux pour rouvrir le dossier du plan de circulation. Les élus envisagent une révision profonde de la circulation, avec un focus particulier sur l'accès au centre ancien et la désengorgement de la route de Mirepoix. Le montant exact des travaux sera dévoilé après la réunion de la commission d'appel d'offres de vendredi prochain.