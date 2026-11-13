Médias : Bolloré et le basculement vers l'extrême droite

Gérard Davet et Fabrice Lhomme révèlent dans leur livre comment Vincent Bolloré a transformé le paysage médiatique français, ouvrant la voie aux discours d'extrême droite et à la xénophobie.

Les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont livré une analyse critique de la transformation du paysage médiatique français lors d'une présentation à Pau le jeudi 12 novembre. Leur ouvrage, intitulé Le Complot contre la France, documente l'ascension méthodique des idées d'extrême droite dans les grands médias traditionnels. Cette immersion révèle comment des acteurs puissants ont redéfini les frontières du débat public.

Une stratégie médiatique calculée depuis 2012

Les auteurs situent le point de départ de ce changement structurel en 2012, lors de l'arrivée de François Hollande à l'Élysée. Vincent Bolloré, alors âgé d'une soixantaine d'années, a décidé d'utiliser son empire pour contrer ce qu'il percevait comme une dérive. Il a investi dans des secteurs médiatiques variés pour contourner la législation sur la concentration des médias tout en acquérant une influence massive. Cette approche lui a permis de rester dans les clous juridiques tout en étendant sa portée.

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Le rôle central de CNews et de l'Arcom

La chaîne CNews, relancée en 2017 après le rachat d'I-Télé, est devenue le catalyseur principal de ce phénomène. Depuis sa création sous l'égide de Vincent Bolloré, la chaîne a accumulé les rappels à l'ordre et les amendes de l'Arcom. Ces sanctions concernent essentiellement les dérapages xénophobes récurrents des prises de parole à l'antenne. Les deux reporters soulignent que se concentrer uniquement sur cette chaîne risque de la poser en victime tout en ignorant les autres vecteurs d'influence.

Des complices involontaires dans la radicalisation

Fabrice Lhomme explique que le terme complot dans le titre du livre désigne plutôt des complices involontaires agissant selon leurs propres intérêts. Cette dynamique a été renforcée par le financement d'influenceurs et de youtubers qui radicalisent les débats depuis quinze ans. Gérard Davet reconnaît une part de caricature dans le titre, mais affirme que la convergence des actions est indéniable. Ils ont récolté des centaines de témoignages confirmant cette tendance.

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Une bataille des idées avant 2027

La question de savoir si l'extrême droite a déjà gagné la bataille des idées avant la campagne présidentielle de 2027 reste sans réponse définitive. Les reporters estiment qu'il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Leur enquête montre que le paysage a été profondément transformé par quelques individus très influents. Cette situation précède même les débats actuels sur des figures comme Jordan Bardella.

Un empire bâti sur des intérêts convergents

Vincent Bolloré a avancé ses pions méthodiquement en connaissant bien les limites légales. Il a su profiter de lacunes législatives non anticipées par le cadre juridique existant. Cette stratégie a permis de diffuser des idées autrefois marginalisées dans le discours dominant. Les auteurs concluent que cette transformation est le résultat d'actions délibérées coordonnées autour d'intérêts communs plutôt que d'un complot secret unique.