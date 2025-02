Médi Nemmouche Jugé Pour Le rapt De journalistes Français en Syrie

Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, est jugé pour son rôle dans le rapt et la détention d'un groupe de journalistes français par le groupe État islamique en Syrie en 2013.

Mehdi Nemmouche et quatre autres jihadistes comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris ce lundi. L'homme reconnu pour le meurtre du musée juif de Bruxelles en 2014, ainsi que ses quatre co-prévenus, sont jugés pour leur implication dans le rapt et la détention d'un groupe de quatre journalistes français par le groupe État islamique en Syrie en 2013. Les anciens otages Nicolas Hénin, Didier François et Edouard Elias sont présents dans la salle d'audience.

Mehdi Nemmouche, 39 ans, rasé de près, s'installe dans le box des accusés, accompagné de deux autres suspects. Deux autres hommes, présumés morts en Syrie, sont jugés en leur absence. À l'ouverture de ce procès, Mehdi Nemmouche a déclaré: «Je n'ai jamais été le geôlier des otages». «Je vais faire une déclaration préalable», annonce-t-il au moment de décliner son identité devant la cour d'assises spéciale. «Je n'ai jamais été le geôlier des otages occidentaux ni aucun autre, et je n'ai jamais rencontré ces personnes en Syrie», ajoute l'accusé de 39 ans, affirmant qu'il n'a été qu'un «soldat sur le front» engagé dans divers groupes jihadistes contre le régime de Bachar al-Assad.





