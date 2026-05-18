En 40 ans, la délégation aquitaine de Médecins du Monde a contribué à améliorer l'accès aux soins pour certaines populations en détresse, mais des problématiques persistantes subsistent, telles que la sous-information, la fraude et la fragilité des soins en raison du prix excessif des médicaments.

Médecins du Monde intervient notamment auprès des travailleurs saisonniers du milieu viticole, à Bordeaux et aussi en Médoc. La délégation aquitaine de Médecins du Monde existe depuis 1986 et s'est dedicated aux personnes qui ne peuvent pas accéder à un endroit où se soigner, aux livreurs de repas à vélo et aux travailleurs viticoles en 2026.

Les bénévoles du centre d'accueil, de soins et d'orientation de Bordeaux dressent un bilan de leur activité ces derniers mois, soulignant la santé préoccupante des migrants et l'accès à leurs droits qui se détériore. L'ONG, créée en 1980, est engagée dans le monde entier principalement dans les zones de conflit depuis le départ.

Les questions à traiter en 2026 portent sur les publics qui se rendent à son centre de soins, les difficultés d'accès à la santé et la sous-information chez les gens qu'on reçoit. Sous-information passe pour fraude, c'est le contraire qui se passe : plus de gens qui ne demandent pas ce à quoi ils ont droit que de gens qui fraudent.

Plus d'un an après la crise sanitaire, on ne s'�ifie rien, et les problèmes nouveaux ne se sont pas arréné





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