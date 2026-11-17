Comment solliciter la médecine du travail pour un aménagement de poste sans l'accord de l'employeur. Guide légal sur les droits des salariés privés face aux troubles de santé au travail.

Face à une baisse de concentration, une douleur dorsale ou l'impossibilité de rester debout au travail, de nombreux salariés repoussent la confrontation avec leur employeur. Une publication conjointe de la Drees et de la Dares datée du 12 novembre 2026 précise que tout salarié du secteur privé dispose du droit de contacter directement la médecine du travail sans solliciter l'accord préalable de son entreprise.

Données Drees Dares sur le handicap au travail

Ce droit s'inscrit dans un contexte où la moitié des salariés handicapés du secteur privé en France métropolitaine, âgés de 15 à 64 ans, bénéficient d'une adaptation de leur situation de travail. Selon les chiffres de 2022, cette proportion s'élève à plus de deux tiers pour ceux disposant d'une reconnaissance administrative du handicap. Les besoins insatisfaits concernent principalement le transport spécialisé, l'accès à un poste adapté et l'aide d'une tierce personne, couverts dans seulement un tiers des cas.

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Médecin du travail interlocuteur privilégié légal

Service-Public.fr confirme qu'il est possible de solliciter une visite à la demande du salarié, sans crainte de sanction de la part de l'employeur. Ces examens médicaux sont pris sur le temps de travail ou rémunérés comme du temps effectif s'ils ont lieu hors horaires habituels. Le médecin du travail n'a pas pour vocation de juger le collaborateur mais d'évaluer le lien entre la santé et le poste pour proposer des mesures individuelles.

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Mesures pratiques d'adaptation ergonomique

L'aménagement de poste vise à rendre le travail compatible avec l'état de santé du salarié. Il peut s'agir d'un changement de matériel, d'un ajustement des horaires, d'une modification des tâches, d'une reprise à temps partiel thérapeutique ou d'une aide pour les déplacements. Le médecin est tenu au secret médical et transmet uniquement des recommandations à l'employeur sans divulguer le diagnostic médical précis.

Visite de préreprise post-arrêt maladie

Après un arrêt maladie de plus de 30 jours, la visite de préreprise permet d'anticiper les adaptations sans attendre le retour effectif dans l'entreprise. L'Assurance Maladie précise que le salarié peut refuser cette visite ou le rendez-vous de liaison avec l'employeur sans aucune conséquence. Le médecin du travail peut toutefois transmettre ses recommandations à l'employeur et au médecin-conseil sauf opposition expresse du collaborateur concerné.