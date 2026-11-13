Meaux : Tirs de morter et agressions, la mobilisation judiciaire et scolaire

Le procureur de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, lance une enquête après des tirs de mortier. Le proviseur Cyril Coupaud mobilise les parents à Évry face à la délinquance.

Le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, a annoncé l'ouverture officielle d'une enquête de flagrance suite à des événements graves survenus dans une établissement scolaire de la ville. Cette décision intervient après des tirs de mortier visant un lycée, un acte qualifié de dégradation de biens publics et de violences aggravées par les autorités judiciaires.

Enquête judiciaire ouverte à Meaux

La procédure vise à déterminer avec précision les responsabilités et les modalités d'exécution de ces actes violents. Le magistrat indique que des jeunes sans antécédent judiciaire pénal entrent dans la délinquance par la grande porte en commettant des faits d'une gravité certaine. Cette observation souligne la nature inédite et préoccupante de la dérive observée dans la région.

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L'enquête s'appuie sur plusieurs indices tangibles pour identifier les auteurs. Des investigations révèlent une forme d'organisation claire via les réseaux sociaux parmi les suspects. Ces plateformes jouent un rôle central dans la coordination des actes et dans la propagation des tensions, nécessitant une surveillance renforcée par les services de police et de gendarmerie.

Mobilisation scolaire et parents d'élèves

Face à cette montée de l'insécurité, les acteurs éducatifs adaptent leurs stratégies de protection. Cyril Coupaud, proviseur dans un lycée à Évry dans l'Essonne, a suggéré aux parents d'élèves d'être présents au portail du lycée le matin. Cette présence physique vise à assurer la médiation et à apaiser les tensions potentielles lors des entrées des élèves.

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La demande de mobilisation paternelle et maternelle témoigne de l'inquiétude grandissante au sein de la communauté éducative. Le proviseur explique que cette présence rassurante doit permettre de mieux cerner les situations à risque et de prévenir les débordements avant qu'ils ne surviennent. Cette initiative reflète une volonté de coopérer étroitement avec les familles pour garantir la sécurité.

Agression à Chelles et enquête en cours

Parallèlement à l'affaire de Meaux, une autre situation critique se déroule à Chelles. Une élue locale a été atteinte par une bouteille d'essence devant un lycée dans cette commune. Le procureur Jean-Baptiste Bladier affirme que le ou les auteurs n'ont pas encore été identifiés, ce qui ralentit pour l'instant les avancées concrètes de l'enquête.

L'analyse de l'attitude des agresseurs révèle une dimension politique dans les attaques. Le magistrat estime que la victime a été visée pour ce qu'elle est et pour la fonction qui est la sienne. Cette agression n'est pas considérée comme un acte isolé de violence gratuite, mais comme une tentative d'intimidation ciblée contre une représentante de la démocratie locale.

Campagne de témoins pour l'affaire Wagon

Enfin, le dossier de Marion Wagon continue de solliciter la vigilance du public et des forces de l'ordre. Le pôle cold case de Nanterre a lancé un appel à témoin spécifique pour retrouver un homme aperçu à Agen. Cette recherche s'inscrit dans la continuité des investigations visant à faire la lumière sur les circonstances entourant sa disparition.

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L'implication du pôle cold case de Nanterre démontre la persévérance des autorités judiciaires dans ce dossier complexe. La diffusion de l'appel à témoin vise à collecter de nouvelles pistes concrètes. La localisation d'Agen constitue un élément géographique majeur pour orienter les prochaines étapes de la recherche.