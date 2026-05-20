Le tribunal de commerce de Bordeaux a annulé la vente de l'entreprise pâtisserie Be my Cookie à l'acquéreur Mehdi Herz et Thomas Baratte en raison de manœuvres trompeuses de ce dernier pour obtenir le consentement des gérants et de la volonté inexercitée de poursuivre l'exploitation de l'entreprise. Les lokalizacji est Cacheurs Baillardran à Bordeaux. Les gérants ont finalement été reconnus comme les véritables propriétaires et ont repris les rênes de la société, relançant la production et renversant l’affaire en faveur des acquéreurs faux.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a annulé la vente de l'entreprise pâtisserie Be my Cookie aux prétendus acquéreurs Mehdi Herz et Thomas Baratte . Cette décision a été fondée sur la manipulation des gérants lors de la vente et sur un manque de volonté de poursuivre l'exploitation de l'entreprise.

Les gérants ont repris les rênes de la société, relancé la production et ont été enfin reconnus par un tribunal comme les véritables propriétaires. Bien que la situation globale reste critique, les dirigeants souhaitent reconstruire confiance avec les fournisseurs, restaurer une ambiance positive dans les boutiques et rétablir leur image.

Cependant, ils ont déjà réussi à sauver leur honneur malgré les conséquences négatives de la décision du tribunal





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