Mbappé répond aux critiques après son doublé contre le Sénégal et vise l'histoire

Kylian Mbappé, auteur d'un doublé pour la France contre le Sénégal (3-1) en Coupe du monde, a évoqué les critiques et son objectif de marquer l'histoire, dépassant Olivier Giroud au classement des buteurs français.

Lors de la victoire de la France face au Sénégal ce mardi à la Coupe du monde (3-1), Kylian Mbappé a inscrit un doublé et a répondu aux critiques lors d'une interview accordée à M6 juste après le match.

Le joueur du Real Madrid a félicité ses coéquipiers et rappelé la difficulté de débuter une Coupe du monde par une victoire. Concernant les critiques, il a déclaré qu'il ne joue pas pour faire taire ses détracteurs, soulignant que ce serait une charge insurmontable sur le long terme. Mbappé a également affirmé vouloir marquer l'histoire du football français, dépassant ainsi Olivier Giroud avec désormais 58 buts et se rapprochant du record de buts en Coupe du monde avec 14 réalisations.

Interrogé sur ces performances, le défenseur central français a exprimé son admiration, qualifiant ces exploits de fous et espérant qu'il continuera sur cette lancée pour le reste de la compétition. L'objectif principal reste la victoire finale dans ce Mondial, et Mbappé insiste sur la nécessité de rester concentré et froid face aux enjeux





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