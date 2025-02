Mbappé, Geste de Respect et But Contre Manchester City

Kylian Mbappé a été salué pour un geste de respect envers le blason de Manchester City avant le match de Ligue des champions. Il a marqué un but important pour le Real Madrid lors de leur victoire 3-2.

Mardi soir, lors du match aller des barrages de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid (victoire 3-2 du Real), Kylian Mbappé a été salué sur les réseaux sociaux pour un geste presque anodin dans le couloir de l'Etihad Stadium. Avant d'entrer sur le terrain, probablement pour une reconnaissance de la pelouse avant l'échauffement, l'attaquant du Real a pris soin de contourner le blason de Manchester City au sol, en signe de respect pour le club anglais.

Cette courte séquence, visible sur le compte X de la Ligue des champions, a été regardée 600 000 fois. Le geste de Mbappé a été salué par la plupart des fans, qui apprécient cet attitude de respect des joueurs envers les blasons adverses. Toutefois, certains ont critiqué ce geste symbolique, devenu une sorte de mode dans le monde du football. 'C'est du cinéma', 'C'est de la moquette... Il faut vraiment arrêter cette zumba ridicule', expriment certains utilisateurs de X. Une fois sur le terrain, Mbappé n'a pas été sentimental face aux joueurs de Pep Guardiola. Auteur de l'égalisation sur une reprise du tibia très chanceuse (et très étrange), l'ancien joueur de Paris a permis au Real Madrid de se relancer dans ce choc européen. Les Madrilènes ont finalement remporté le match 3-2 en renversant City dans les dernières minutes.





