Mbappé forfait contre l'Italie : Zidane mise sur un retour face à la Turquie

Kylian Mbappé est absent du match de Ligue des Nations contre l'Italie pour une blessure aux ischio-jambiers. Zinedine Zidane espère le voir disponible dimanche face à la Turquie.

La sélection française de football subit un nouveau coup dur avant son déplacement crucial en Italie. Kylian Mbappé, attaquant vedette du Real Madrid et meilleur buteur historique de l'Équipe de France, ne figurera pas dans le groupe pour la rencontre de Ligue des Nations opposant les Bleus à l' Italie. Ce match se déroulera jeudi 12 novembre 2026 au San Siro de Milan. Cette absence intervient alors que la France occupe la première place du groupe 1 et vise une qualification directe pour les quarts de finale.

Blessure aux ischio-jambiers et décision médicale

Kylian Mbappé a ressenti une gêne physique spécifique au niveau des ischio-jambiers lors de la séance d'entraînement de mercredi matin. Cette session s'est tenue au centre national du football de Clairefontaine, veille du déplacement en Italie. L'international de 27 ans, qui avait effectué son retour en équipe nationale après avoir manqué les trois derniers matchs précédents, n'a donc pas pu participer à cette préparation tactique essentielle. Le staff médical a pris la décision de le déclarer forfait par précaution stricte.

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Zidane privilégie la sécurité du joueur star

Zinedine Zidane, sélectionneur de l'Équipe de France, a justifié cette absence en soulignant la nécessité de ne prendre aucun risque concernant la santé de son attaquant phare. Il a indiqué que Mbappé avait senti une petite douleur lors de l'entraînement et que l'équipe médicale a préféré arrêter tout développement potentiel. Pour le technicien français, il s'agit de choses regrettables mais inhérentes au sport de haut niveau. La priorité absolue reste la préservation du joueur pour la suite de la compétition.

Tentative de récupération rapide pour Bordeaux

Malgré cette annonce décevante, Zinedine Zidane nourrit des espoirs quant à une disponibilité plus tardive. Le sélectionneur espère pouvoir compter sur Kylian Mbappé pour le prochain rendez-vous des Bleus. Ce match contre la Turquie aura lieu dimanche à Bordeaux. Zidane estime que la blessure n'est pas grave et pense que l'état de forme de l'attaquant pourrait être rétabli d'ici quatre jours. Cette perspective laisse entrevoir un retour possible sur le terrain bordeauxis.

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Un effectif déjà fragilisé par de multiples absences

Le forfait de Mbappé s'ajoute à une liste préoccupante de joueurs indisponibles pour ce stage. Le milieu Aurélien Tchouaméni, l'attaquant Marcus Thuram et le défenseur Pierre Kalulu sont également manquants. Ces absitions de dernière minute viennent s'ajouter à celles de cadres majeurs comme Ousmane Dembélé, William Saliba, Manu Koné et Jules Koundé. De plus, plusieurs joueurs d'appoint tels que Maxence Lacroix, Maghnes Akliouche et Esteban Lepaul ont été blessés avant même le début du rassemblement à Clairefontaine.

Enjeux majeurs pour la qualification aux quarts

L'Équipe de France se présente actuellement en tête du groupe 1 de la Ligue des Nations. Les Bleus sont en position très favorable pour décrocher leur billet pour les quarts de finale avant même les deux derniers matchs de la phase de groupes. La victoire obtenue lors du premier match sous les ordres de Zinedine Zidane, remporté 1-0 en Turquie le 25 septembre, a donné un élan positif au groupe. Cependant, la perte de Mbappé et d'autres éléments clés complique considérablement la tâche pour les deux prochaines échéances contre l'Italie et la Turquie.