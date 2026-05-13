Mbappé et Arbeloa se Brannlent pour la performance finale, malgré un Clasico raté

Junker decisivo contre Oviedo

L'entraîneur du Real Madrid , Alvaro Arbeloa , a imploré ce mercredi Kylian Mbappé d''impliquer' sur le terrain lors des trois derniers matchs de Liga de cette saison.

L'attaquant français a été notamment critiqué par la presse espagnole et par de nombreux supporters madrilènes. Après la victoire de Barcelone contre Real Madrid lors du Clasico, le Real a perdu sa saison blanche. Mbappé s'est entretenu les médias et a été vivement critiqué pour son voyage en Sardaigne le week-end précédent alors que ses coéquipiers avaient un match de Liga à disputer. Certains supporters ont réclamé son départ sur les réseaux sociaux.

Dans une interview à la chaîne espagnole la Sexta, Florentino Pérez, le président, a révélé qu'il ne lui avait 'jamais parlé' mais qu'il le considérait 'le meilleur joueur du Real Madrid actuellement, celui qui met le plus de buts'. L'entraîneur Arbeloa a insisté sur le terme 'd'implication' en matière de représentation clubière





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