Kylian Mbappé explique avoir soutenu le PSG lors de la dernière finale de la Ligue des champions dans l'intérêt de l'équipe de France. Il se concentre pleinement sur la Coupe du monde, prêt à sacrifier ses stats personnelles pour le trophée suprême.

Kylian Mbappé n'a qu'un objectif en tête : soulever à nouveau la Coupe du monde. Ce but unique explique son choix de favori lors de la dernière finale de la Ligue des champions, qui opposait le PSG , son ancien club, à Arsenal.

Bien que sa saison en club ait été marquée par l'absence de titres majeurs, ses anciens partenaires du PSG célébraient un "back to back" historique, remportant la Ligue des champions pour la deuxième fois depuis son départ. Le soir du 30 mai, alors que le PSG soulevait le trophée, Mbappé aurait pu ressentir une certaine amertume, d'autant que plusieurs de ses anciens coéquipiers ont rappelé en conférence de presse sa célèbre déclaration : "Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin.

" Mais l'attaquant français refuse tout regret. Il a suivi la finale aux côtés de l'ensemble des Bleus, sauf ceux qui étaient sur le terrain à Budapest. Son favori était clairement le PSG, mais non pas pour les sept années passées sous le maillot parisien.

"Tout de suite, je les ai félicités à Clairefontaine. C'était important, d'autant plus qu'ils étaient cinq. Désolé pour William, mais c'est plus facile de consoler une seule personne que cinq", a-t-il confié, faisant référence à son ami William Saliba, qui a vécu une déception personnelle avec la défaite d'Arsenal. L'objectif de Mbappé est fixé sur le 19 juillet, date de la finale de la Coupe du monde au New Jersey.

"Pour la Coupe du monde, c'est plus facile de remettre d'aplomb un seul joueur que cinq. On était pour le PSG dans notre intérêt : il fallait qu'ils gagnent pour ne pas perdre trop de joueurs", a-t-il expliqué. Le joueur, actuellement à un seul but du record d'Olivier Giroud avec l'équipe de France, est prêt à mettre en sourdine ses statistiques personnelles si cela peut garantir le trophée ultime.

Interrogé par Smaïl Bouabdellah de M6, il a déclaré : "J'ai eu la chance de faire deux compétitions, d'aller loin, de pouvoir être performant, de pouvoir laisser mon empreinte dans la plus grande des compétitions. Mais ce que je veux c'est revenir avec la Coupe le 20 juillet.

" "Vous ne marquez aucun but et la France est championne du monde? ", lui a-t-on demandé. "Je signe au marqueur indélébile et je serai le premier sur les Champs, mais ça aide toujours de marquer des buts", a répondu Mbappé. Dans cette dynamique, il perçoit la victoire du PSG comme un avantage pour les Bleus : "C'est super pour les Parisiens, ils sont dans un super élan.

Et c'est plus facile de s'intégrer quand il y a des gens heureux. On a pris soin de Saliba, car c'est toujours dur de perdre une finale de Ligue des champions. Je sais ce que c'est. On essaie de le remettre sur pied, mais il est tourné sur le Mondial, le groupe vit bien et on était déjà concentrés sur ce qui arrive, car c'est un événement planétaire.

" Mbappé révèle ainsi que le succès de ses anciens coéquipiers sert indirectement la cause nationale, en maintenant un effectif français en confiance et en évitant un possible éclatement du groupe après une déception collective





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