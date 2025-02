Mbappé De Retour en Mars : Deschamps Affirme Son Leadership

Didier Deschamps s'est exprimé sur le retour imminent de Kylian Mbappé en équipe de France et a confirmé son statut de capitaine pour les prochaines échéances.

Dans une longue interview accordée au quotidien L'Équipe, Didier Deschamps est revenu sur sa relation avec son capitaine Kylian Mbappé , absent des deux derniers rassemblements de l'équipe de France mais qui fera son retour en mars prochain. Le brassard de capitaine est-il remis à Mbappé? « Je n'ai pas de raisons aujourd'hui de dire qu'il ne sera pas capitaine en mars », a affirmé DD. Kylian Mbappé devrait effectivement faire son grand retour à Clairefontaine en mars prochain.

C'est du moins ce qu'a assuré Didier Deschamps. Il était absent pour des raisons précises, mais il sera là, s'il ne lui arrive rien d'ici là. Il est très attaché à l'équipe de France, même s'il a eu une période personnelle compliquée. Il a retrouvé tous ses moyens et, forcément, ça se voit dans son jeu, et dans sa tête aussi. « Je n'ai pas de raisons aujourd'hui de dire qu'il ne sera pas capitaine en mars. » En disant « aujourd'hui », je sais que ça peut être interprété, mais je vais discuter avec lui, comme on le fait fréquemment. Je considère que Kylian a très bien assumé la suite après la retraite d'Hugo (Lloris) et Raphaël (Varane) à la Coupe du monde à Doha. Il a assumé ce rôle de capitaine avec Antoine (Griezmann) comme vice-capitaine. Et l'automne ne remet pas en cause son leadership par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire. Le mal est fait avant de savoir si quelque chose est condamnable, et ensuite, c'est difficile de revenir en arrière. Après, les questions sur son niveau sportif, c'est autre chose, c'était passager. Peu de vacances, peu de préparation, six derniers mois compliqués à Paris, une douleur au dos, la fracture du nez à l'Euro, cela a forcément des conséquences athlétiques et psychologiques, plus son adaptation à Madrid. Cela a mis un peu de temps, mais c'est rentré dans l'ordre parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait.Enfin heureux que son capitaine retrouve son niveau depuis plusieurs semaines, Deschamps n'a aucun doute sur la suite de l'histoire entre Mbappé et la sélection. Aucune rupture n'est donc à l'horizon. En ce jour des amoureux, c'est quand même une bonne nouvelle





Eurosport_FR

Kylian Mbappé Didier Deschamps Équipe De France Capitaine Retour

France Dernières Nouvelles, France Actualités

