Mbappé brille mais pêche en première période : les chroniqueurs de l'After Foot analysent sa prestation

Kylian Mbappé a inscrit un doublé lors de la rencontre entre la France et le Sénégal, mais sa prestation n'a pas été convaincante lors de la première période. Certains observateurs ont souligné que la Coupe du Monde était sa compétition, mais il devra améliorer son jeu pour mener les Bleus jusqu'à la victoire finale. L'émission 'L'After Foot' célèbre son 20ème anniversaire cette saison et réserve de nombreuses surprises à ses téléspectateurs. Les chroniqueurs de 'Génération After' ont débattu de la performance de Mbappé et ont salué le changement tactique de Didier Deschamps lors de la seconde période. Walid Acherchour et Kevin Diaz ont également analysé la rencontre France-Sénégal et ont mis en avant la domination française lors de la seconde période.

Kylian Mbappé a inscrit un doublé lors de la rencontre entre la France et le Sénégal, mais sa prestation n'a pas été convaincante lors de la première période.

Certains observateurs ont souligné que la Coupe du Monde était sa compétition, mais il devra améliorer son jeu pour mener les Bleus jusqu'à la victoire finale. L'émission 'L'After Foot' célèbre son 20ème anniversaire cette saison et réserve de nombreuses surprises à ses téléspectateurs. Les chroniqueurs de 'Génération After' ont débattu de la performance de Mbappé et ont salué le changement tactique de Didier Deschamps lors de la seconde période.

Walid Acherchour et Kevin Diaz ont également analysé la rencontre France-Sénégal et ont mis en avant la domination française lors de la seconde période





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