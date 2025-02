Mayotte Deux Mois Après le Cyclone Chido : Reconstruction et Défis

Émission en direct sur Twitch pour analyser la situation à Mayotte deux mois après le passage du cyclone Chido. Discussion avec Julien Lecot et Lucie Alexandre sur les défis de la reconstruction, l'impact sur les habitants, les débats politiques et l'immigration.

Deux mois se sont écoulés depuis cette catastrophe naturelle qui a plongé l'île dans une crise humanitaire et politique inédite. Comment les Mahorais se reconstruisent-ils ? Que pouvons-nous apprendre de cet épisode tragique ? Nous en discuterons avec Julien Lecot, envoyé spécial à Mayotte fin janvier, et Lucie Alexandre, journaliste politique, dès 12h30 sur notre chaîne Twitch.

Les problèmes liés au cyclone Chido semblent encore nombreux, l'impact sur les habitations, les établissements publics et la biodiversité étant particulièrement préoccupants. La question de l'immigration anime également les débats, tant plus que la moitié de la population de l'île est étrangère. Les Républicains tentent de profiter de cette situation pour renforcer leurs positions sur le droit du sol. Nous vous proposons d'échanger autour de ces nombreuses questions et de faire un point sur la situation à Mayotte, deux mois après le passage du cyclone Chido, avec nos journalistes Julien Lecot, envoyé spécial sur l'île fin janvier notamment, et Lucie Alexandre, qui a suivi les débats politiques concernant le droit du sol. Nous serons en direct sur Twitch, dès 12h30.





