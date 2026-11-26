Maylis Daubon écope de 30 ans de prison en appel pour l'empoisonnement mortel d'Enéa. La cour d'assises confirme la peine initiale et la période de sûreté.

Maylis Daubon a été condamnée à trente ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du département des Landes, siégeant en appel à Dax, pour l'empoisonnement mortel de sa fille aînée, Enéa. Ce verdict rendu ce jeudi vingt-six novembre confirme la sanction prononcée lors du premier procès il y a exactement un an. L'accusée écope également d'une période de sûreté de vingt ans, ce qui signifie qu'elle devra purger une durée minimale de détention avant toute possibilité de libération conditionnelle.

Verdict confirmé pour l'empoisonnement mortel d'Enéa

La cour d'assises a rendu son verdict après huit heures de délibérations, confirmant la culpabilité de Maylis Daubon dans le décès de sa fille Enéa. La présidente de la cour a annoncé que les jurés avaient répondu par l'affirmative à la seule question concernant cet empoisonnement mortel. Cette décision maintient la peine initiale de trente ans de réclusion criminelle, assortie de la même période de sûreté de vingt ans que lors du premier jugement.

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Le père d'Enéa, Yannick Reverdy, ancien international français de handball, s'était constitué partie civile tout au long de la procédure. Il conteste fermement la version de l'accusation et cherche à établir les responsabilités légales. Les avocats de Maylis Daubon, Me Carine Monzat et Me Tristan Jannot, avaient plaidé l'acquittement de leur cliente lors de l'audience d'appel. Ils ont défendu la thèse d'un suicide de la jeune femme, une hypothèse que les jurés ont rejetée.

Enquête sur les substances toxiques et le propranolol

L'affaire trouve son origine le treize novembre deux mille dix-neuf, lorsque Enéa, alors âgée de dix-huit ans, est prise de violentes convulsions au domicile familial de Dax. Réanimée par les secours, elle est hospitalisée et décède six jours plus tard, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf. Les analyses toxicologiques post-mortem ont révélé une intoxication massive au propranolol, un bêtabloquant qui lui avait été prescrit l'année précédente pour traiter ses migraines.

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Ces résultats ont orienté les investigations vers l'entourage proche de la victime, notamment sa mère. Maylis Daubon a été mise en examen et incarcérée en deux mille vingt-deux. Les soupçons se sont ensuite étendus à sa fille cadette, Luan, après la découverte de substances médicamenteuses dans son organisme. Cette découverte a complexifié l'enquête et élargi le champ des suspicions portées contre la mère de famille.

Soupçons d'assassinat de Yannick Reverdy

Parallèlement à l'affaire Eméa, les enquêteurs ont élucidé un autre dossier grave impliquant Maylis Daubon. Il est soupçonné que l'accusée ait cherché à faire assassiner son ex-mari, Yannick Reverdy, alors qu'elle se trouvait en détention provisoire. Cette tentative d'assassinat constitue un volet supplémentaire de l'implication présumée de la mère dans les drames familiaux qui ont marqué cette affaire.

Yannick Reverdy a témoigné avec émotion lors du procès, déclarant avoir hurlé dans le désert pendant dix ans. Son témoignage poignant a souligné la détresse du père face à la perte de sa fille et aux difficultés rencontrées pour faire éclater la vérité. Il a affirmé avoir cherché à protéger ses enfants et à obtenir justice pour Enéa et Luan, confrontés à une mère qu'il décrit comme ayant placé ses enfants sous emprise.

Position de l'accusée et implications futures

Maylis Daubon s'est déclarée innocente de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés lors de l'ouverture du nouveau procès, le dix-sept novembre. Elle a exprimé son inquiétude à travers les larmes, défendant son innocence malgré les preuves accumulées contre elle. Sa mère a également pris la parole pour la soutenir, affirmant qu'elle n'avait jamais fait de mal à ses enfants.

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Le verdict de la cour d'assises marque une étape décisive dans ce drame familial qui a secoué la région des Landes. La peine de trente ans de réclusion criminelle, avec vingt ans de sûreté, impose une détention longue à Maylis Daubon. Les autorités judiciaires entendent ainsi répondre aux attentes de justice des victimes et de leurs familles, tout en assurant la sécurité publique face à une accuse considérée comme dangereuse par la cour.