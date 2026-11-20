À Mayet, le conseil municipal de novembre 2026 débute les réflexions sur la sécurité du parking du collège. Les élus identifient des dangers circulatoires urgents et envisagent des solutions structurelles.

Lors du conseil municipal qui s'est tenu à Mayet, dans la Sarthe, en novembre 2026, un vif débat a été initié concernant la gestion et la sécurisation des abords du parking du collège local. Un conseiller municipal a ouvert la discussion en soulignant l'urgence de la situation, affirmant qu'il existait un réel problème de circulation et de sécurité pour les usagers quotidiens de ces infrastructures.

Problématique de sécurité et visibilité réduite

Le conseiller, qui est également père de famille, a mis en évidence les dangers auxquels font face les parents qui déposent leurs enfants le matin. Il a argumenté en déclarant que la visibilité était fortement réduite en raison de l'obscurité matinale, aggravant ainsi les risques de collision ou d'accident sur le site. Cette inquiétude a été partagée par de nombreux élus présents, reconnaissant que le problème était perceptible par tous les usagers réguliers.

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Confirms de la Maire sur les contraintes de voirie

La Maire de Mayet a confirmé publiquement que la problématique soulevée était d'une importance capitale pour la collectivité. Elle a expliqué que la disposition de la voirie, qui présente la forme d'un cul-de-sac, n'aidait pas à fluidifier les mouvements et contribuait à la complexité de la situation. Cette configuration urbaine rend difficile la gestion des flux de véhicules et de piétons aux heures de pointe.

Pistes de solutions structurelles envisagées

Pour pallier ces insuffisances, plusieurs pistes de réflexion ont été proposées par l'équipe municipale. L'une des idées centrales consiste à créer un second parking dédié spécifiquement au stationnement permanent des professeurs, afin de libérer de l'espace pour les parents. Parallèlement, il est envisagé de mettre en place un dispositif de dépose-minute pour les automobilistes.

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Organisation des flux et intervention policière

L'objectif serait de maintenir le dépôt des bus scolaire au plus proche du portail du collège tout en créant un deuxième couloir réservé aux voitures. Les matins où un policier municipal est présent sur place, la circulation est mieux maîtrisée, mais cela reste insuffisant les autres jours. Des mesures complémentaires comme le tracé de passages piétons ou l'ajout de panneaux de signalisation sont également discutées pour améliorer la visibilité et la sécurité des piétons vulnérables.

Aucune décision finale à ce stade

Malgré les propositions avancées, rien n'est encore fixé officiellement par le conseil municipal de Mayet concernant la mise en œuvre de ces mesures. L'intervention de Sébastien Souissy a toutefois permis de lancer la réflexion et de sensibiliser l'assemblée sur la nécessité d'agir rapidement. Les élus se penchent actuellement sur ces solutions pour trouver un équilibre entre fluidité automobile et sécurité piétonne, sans pouvoir donner de date de réalisation concrète pour l'instant.