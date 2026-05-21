Maxime Lucu : « La finale de Champions Cup à Bilbao, je me suis dit que c’était un signe du destin »

L'entretien avec Maxime Lucu, le demi de mêlée de l'UBB, avant la finale de Champions Cup face au Leinster à Bilbao. Il y a beaucoup de choses qui représentent pour lui de jouer cette finale sur les terres de son Pays basque.

L'entretien avec Maxime Lucu , le demi de mêlée de l' UBB , avant la finale de Champions Cup face au Leinster à Bilbao . Il y a beaucoup de choses qui représentent pour lui de jouer cette finale sur les terres de son Pays basque.

Il a toujours été éduqué par sa culture basque et son côté têtu a toujours permis de traverser les moments difficiles et de gravir les étapes. Il a également joué à la pelote basque jusqu'à ses 20 ans et a été formé dans une génération performante. Il espère que le destin fera qu'ils puissent gagner à la maison une deuxième étoile





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