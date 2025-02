Maxime Dereymez Absent de Danse avec les stars Cette Année

Le danseur professionnel Maxime Dereymez ne participera pas à la prochaine saison de Danse avec les stars. Il a dû se retirer suite au désistement de sa partenaire, la chanteuse Maëlle. Maxime Dereymez a exprimé sa déception et a évoqué la possibilité de participer à l'émission dans une autre capacité, comme présentateur ou juré.

Maxime Dereymez , l'un des danseurs professionnels les plus populaires de Danse avec les stars, sera absent de la prochaine saison. Initialement prévu au casting, il a dû renoncer à l'aventure suite au désistement de sa partenaire, la chanteuse Maëlle . Maxime Dereymez , qui était en promotion pour sa comédie musicale Bonne nouvelle, a exprimé sa déception sur le plateau du Buzz TV.

Il a expliqué avoir adoré l'univers de Maëlle et l'avoir contactée un an plus tôt pour lui proposer le rôle principal de sa comédie musicale. Malheureusement, la production n'a pas proposé d'autres partenaires à Maxime Dereymez, et il ne sait pas s'il reviendra prochainement dans l'émission.Maxime Dereymez a exprimé son regret de ne pas pouvoir faire l'émission cette année, car il avait beaucoup apprécié sa dernière saison avec Keiona, qui l'avait mené à la quatrième place du classement. Cependant, il n'exclut pas de participer à une autre capacité, comme présentateur ou juré. Il a déclaré à la production avoir aimé présenter et qu'il envisagerait d'endosser ce rôle dans le futur. Il a également mentionné qu'il pourrait être intéressé par un rôle de juge. Durant une interview accordée à Closer, Maxime Dereymez a également abordé les tensions entre Natasha St-Pier et Inès Reg, qui ont marqué la dernière saison de DALS. Il a déclaré que tout le monde était un peu spectateur de cette histoire qui a pris beaucoup trop d'ampleur. Bien qu'il soit proche de Natasha, il a reconnu qu'elle avait pu être maladroite, mais a ajouté qu'elle s'était excusée mille fois. Il a estimé que l'affaire aurait dû en rester là.





GALAfr / 🏆 46. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Danse Avec Les Stars Maxime Dereymez Maëlle Television France

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Maxime Dereymez Criticise the Dismissal of Anthony Colette from 'Dance with the Stars'Maxime Dereymez, former professional dancer for 'Dance with the Stars', expressed his strong disapproval regarding Anthony Colette's departure from the show. He argued that Colette's removal was a significant mistake, emphasizing his popularity with viewers and his professional value to the program. Dereymez highlighted the success of the American version of 'Dance with the Stars', which has endured for 32 seasons due to the loyalty of its talented dancers, like Colette. He expressed concern that Colette's absence could jeopardize the show's future.

Lire la suite »

« DALS » : Maxime Dereymez s’exprime sur le clash entre Inès Reg et Natasha St-Pier« L’affaire aurait dû en rester là, basta ! », a confié le danseur Maxime Dereymez à « Closer »

Lire la suite »

Danse avec les stars : les célébrités se lancent dans la compétition de danseDanse avec les stars revient ce vendredi 7 février avec un casting prestigieux. Des sportifs médaillés aux chanteurs en passe, en passant par des comédiens et des personnalités de la télévision, la compétition s'annonce intense. Les candidats, motivés par la gloire, les gains conséquents et l'opportunité de se dépasser, s'apprêtent à nous surprendre sur le parquet de danse.

Lire la suite »

Lénie Vacher émue par une danse sur un tube de Vitaa à Danse avec les starsLa jeune chanteuse révélée par la Star Academy 2024, Lénie Vacher, a débuté sa participation à Danse avec les stars par une danse contemporaine émouvante sur un titre de Vitaa. L'occasion de partager ses sentiments complexes envers son père, avec qui elle est à distance.

Lire la suite »

Charlotte de Turckheim : Acceptation de soi et défi dansé à Danse avec les starsÀ 69 ans, l'actrice Charlotte de Turckheim participe à Danse avec les stars, un nouveau défi pour elle qui s'ouvre sur son rapport complexe à son image et à son poids. Determinée à dépasser ses limites, elle s'appuie sur la complicité de son partenaire Yann-Alrick Mortreuil pour un voyage de découverte et d'acceptation de soi.

Lire la suite »

Maxime Dereymez : il dévoile la vraie raison de son absence de la nouvelle saison de Danse avec les starsDans les colonnes du magazine Closer, en kiosque le 24 janvier, Maxime Dereymez a évoqué la raison de son absence de la prochaine saison de Danse avec les stars.

Lire la suite »