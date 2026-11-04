Maxime Chattam et Faustine Bollaert : fin d'un couple après quinze ans

L'écrivain Maxime Chattam confie la rupture avec Faustine Bollaert. Il évoque une année difficile avant de retrouver l'amour avec la directrice des éditions Michel Lafon.

Maxime Chattam a livré les détails intimes de sa séparation avec Faustine Bollaert, mettant fin à une relation qui avait débuté en 2010. L'écrivain explique que cette période a été marquée par un effondrement progressif de leur vie commune, malgré le fait qu'ils soient parents de deux enfants ensemble.

Détails de la rupture conjugale

La fin de l'histoire entre Maxime Chattam et Faustine Bollaert n'est pas survenue du jour au lendemain. L'auteur décrit une année où tout s'est effondré pour son couple. Il a dû quitter la maison qui servait de refuge et de cabinet de curiosités pour ses romans. Cet espace contenait les objets et les reliques nécessaires à son inspiration littéraire.

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Maxime Chattam a choisi de clore ce chapitre difficile en se tournant vers son métier. Écrire lui a permis de relever la tête après ces multiples épreuves personnelles. Il ne s'agit pas d'une simple coquetterie mais d'une façon de dire non à ce qui le détruisait petit à petit.

Positionnement des parties concernées

Faustine Bollaert, animatrice de l'émission Ca commence aujourd'hui, a officiellement annoncé son divorce dans la presse il y a quelques semaines. Elle a ensuite remercié ses abonnés sur Instagram le mardi 28 juillet pour leur soutien. Cette prise de parole publique confirme la fin officielle de leur union.

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Maxime Chattam a partagé ses confidences auprès d'Elisa Tovati pour Voici.fr. Il a souligné la douleur d'avoir vu son couple se briser alors qu'ils pensaient leur histoire partie pour la vie. Leur liaison avait commencé lorsque la vedette de France 2 était tombée sous le charme de l'écrivain.

Nouvelle histoire et impact personnel

Un élément clé a aidé Maxime Chattam à sortir la tête de l'eau : retrouver l'amour. Il a officialisé cette nouvelle histoire lors d'un entretien croisé avec un footballeur. Sa compagne est une figure influente du monde du livre et partage sa passion pour les lettres.

Cette femme a succédé à son père à la direction générale des éditions indépendantes Michel Lafon en 2022. Son ambition était de moderniser la ligne éditoriale de la maison. Sous sa direction, l'éditeur a signé de retentissants succès d'édition. Elle a su redonner le sourire à l'écrivain après une période sombre.