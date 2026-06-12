Maxime Chanot émet des réserves sur la sélection américaine et doute de sa capacité à battre les grandes nations

Le défenseur Maxime Chanot critique le niveau de l'équipe des États-Unis, incapable selon lui de rivaliser avec les grosses nations, tandis que Nico Pelletier présente la cérémonie d'ouverture de la Copa América à Los Angeles.

Dans une récente intervention sur les ondes de l'After Foot, le défenseur français Maxime Chanot , qui évolue au New York City FC, a exprimé des réserves quant à la capacité de la sélection américaine à rivaliser avec les grandes nations du football mondial.

Selon lui, les États-Unis, malgré des progrès notables, ne parviennent pas encore à s'imposer face aux équipes européennes ou sud-américaines les plus cotées. Il a notamment souligné que le manque d'expérience dans les compétitions de haut niveau et une certaine fragilité défensive constituent des obstacles majeurs. Ces déclarations interviennent alors que les Américains se préparent pour la Copa América 2024, où ils affronteront des adversaires de renom.

Par ailleurs, Nico Pelletier, figure connue des médias sportifs, a présenté la deuxième cérémonie d'ouverture qui se déroulera à Los Angeles avant le match entre les États-Unis et le Paraguay, prévu le 11 juin. Cet événement promet d'être un spectacle grandiose, mêlant culture locale et passion du football. Pelletier a insisté sur l'importance de cette célébration pour fédérer les supporters et marquer l'entrée en lice de la compétition.

La présentation a été saluée par l'audience, qui attend avec impatience ce choc entre deux équipes aux ambitions contrastées. Le même jour, l'After Foot a également consacré un segment à la prise de parole de Kylian Mbappé, dont le discours a été vivement apprécié par Max Chanot. Le joueur de l'équipe de France a évoqué l'importance de l'engagement en sélection et le respect des valeurs du football.

Chanot a jugé ces propos courageux et nécessaires dans un contexte où les critiques sur l'attitude des joueurs se font de plus en plus nombreuses. Par ailleurs, la nomination de José Mourinho à la tête d'un nouveau club a été officialisée, suscitant de vives réactions. Walid Acherchour, chroniqueur de l'émission, a estimé que le technicien portugais demeure une attraction médiatique, mais a vivement critiqué Florentino Pérez, le président du Real Madrid, l'accusant de manipuler le marché des entraîneurs.

Acherchour a rappelé les conflits passés entre le Real et Mourinho, avant de souligner que cette nomination pourrait relancer l'intérêt pour le championnat concerné. Les débats ont été animés, opposant partisans et détracteurs de la méthode Mourinho.

Enfin, la rédaction de l'After Foot a rappelé que la sélection américaine, malgré les doutes émis par Chanot, dispose d'atouts non négligeables. Avec des joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens, comme Christian Pulisic ou Weston McKennie, elle peut espérer créer la surprise lors de la Copa América.

Cependant, pour Chanot, le chemin est encore long avant de pouvoir battre des nations telles que l'Argentine, le Brésil ou la France. Il a également mentionné l'importance de la préparation mentale et de la cohésion d'équipe, deux aspects qui font souvent défaut aux jeunes sélections en pleine croissance.

Pour ce qui est de la cérémonie d'ouverture à Los Angeles, Nico Pelletier a promis un show inoubliable, avec des artistes de renommée internationale et des hommages à l'histoire du football sur le continent américain. L'événement devrait attirer des milliers de spectateurs et marquer le début d'une compétition très attendue. Les auditeurs de l'After Foot ont pu suivre ces analyses en direct, confirmant une fois de plus la popularité d'une émission qui célèbre cette saison ses 20 ans d'existence





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