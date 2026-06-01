Maxime Chanot alerte sur l'absence potentielle de Saliba chez les Bleus

L'After Foot revient sur les inquiétudes autour de l'absence de William Saliba pour les Bleus, les chantiers du PSG et les déclarations controversées de Nasser Al Khelaïfi.

Maxime Chanot , ancien joueur et consultant, a expliqué pourquoi une absence de William Saliba serait très problématique pour l'équipe de France lors de l'émission L'After Foot.

Selon lui, le défenseur d'Arsenal est devenu indispensable au système de Didier Deschamps. Sa polyvalence et sa solidité défensive en font un pilier de la charnière centrale. Sans lui, les Bleus perdraient un élément clé pour les prochains matches internationaux. Chanot a également souligné que le réservoir de défenseurs de haut niveau est limité, ce qui rendrait son forfait d'autant plus préoccupant.

Cette analyse a été suivie du grand quizz de l'After, où les chroniqueurs ont testé leurs connaissances sur l'histoire du football français. Ensuite, l'émission s'est penchée sur les chantiers qui attendent le Paris Saint-Germain l'été prochain. Avec une saison en demi-teinte, le club de la capitale doit se renforcer à plusieurs postes. Les consultants ont évoqué le besoin d'un défenseur central de renom, d'un milieu créatif et d'un attaquant capable de suppléer Kylian Mbappé en cas de départ.

La question de l'entraîneur a également été abordée, certains estimant que Luis Enrique doit apporter une identité de jeu plus claire. D'autres ont insisté sur la nécessité de recruter des joueurs expérimentés pour encadrer les jeunes talents du club.

Enfin, Daniel Riolo a vivement critiqué la déclaration de Nasser Al Khelaïfi affirmant que Paris est le club de toute la France. Pour Riolo, cette phrase est ridicule et déconnectée de la réalité. Il a rappelé que le PSG est souvent perçu comme un club de riches, sans attache populaire forte dans le reste du pays. Selon lui, le président parisien ferait mieux de se concentrer sur les résultats sportifs plutôt que sur des déclarations provocantes.

Ce débat a animé la fin de l'émission, opposant les partisans d'un PSG rassembleur et ceux qui y voient une tentative de manipulation médiatique





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maxime Chanot William Saliba Équipe De France PSG Nasser Al Khelaïfi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mercato : Saliba remonté contre l'OM pour une raison lunaire ?William Saliba avait vendu le rêve à son coéquipier Ethan Nwaneri. Résultat, une désillusion sportive et un défenseur d'Arsenal furieux contre l'OM. L'histoire d'une promesse qui a mal tourné.

Read more »

William Saliba : “Je crois que je fais partie des meilleurs défenseurs du monde”Indispensable à Arsenal, titulaire en équipe de France avec laquelle il va disputer sa seconde Coupe du monde cet été, William Saliba s’est imposé au cours de cette saison comme l’un des meilleurs défenseurs du monde.

Read more »

Équipe de France : coup de tonnerre, Saliba forfait pour la Coupe du Monde ?L'équipe de France tremble pour William Saliba, blessé lors de la finale de la Ligue des Champions avec Arsenal, et grandement incertain pour la Coupe du Monde.

Read more »

Coupe du monde 2026: inquiétude pour William Saliba, qui doit passer des examens ce lundiSelon Foot Mercato, William Saliba (25 ans) s'est blessé lors de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal (1-1, 4 t.a.b. 3) samedi. Le défenseur de l'équipe de France doit passer des examens ce lundi avec la crainte d'une absence de plusieurs semaines, qui mettrait en danger sa...

Read more »