Le chef Maxime Benhamou remporte le championnat du monde du cou de canard farci à Auch, battant Lionel Creteur avec une recette gastronomique locale.

Le titre de champion du monde du cou de canard farci est attribué au chef Maxime Benhamou lors de l'édition de cette année se tenant à Auch dans le Gers. Cette victoire couronne l'un des treize participants ayant relevé le défi culinaire face à un jury exigeant.

Une victoire historique pour le chef Benhamou

Maxime Benhamou, chef au restaurant Chez Jean à Castelnau-Magnoac, décroche le titre mondial en transformant l'essai avec une recette généreuse aux accents très terroir. Son établissement, situé dans les Hautes-Pyrénées, est bien connu des amateurs de rugby puisqu'il s'agit de la propriété de la famille du joueur international Antoine Dupont.

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Ancien rugbyman reconverti derrière les fourneaux, l'ex-chef a passé par les cuisines prestigieuses de Pierre Sang à Paris avant de réussir cette compétition. Sa préparation a surpris par sa densité et son authenticité, validant son statut de meilleur cuisinier sur cette spécialité gasconne.

Le jury et les concurrents en compétition

Dix chefs originaires de Bordeaux, Toulouse, des Hautes-Pyrénées et du Gers se sont disputé le titre, jusqu'alors détenu par le Belge Lionel Creteur, chef de La Racinette à Lectoure. La météo a contraint les organisateurs à déplacer l'événement de son lieu initial, le parvis de la cathédrale, vers la halle Verdier pour abriter les assiettes.

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Face à un jury de vingt-cinq palais avertis mêlant vignerons, chefs et épicuriens, chaque participant a livré son interprétation unique de ce monument de la cuisine gersoise. Les dégustations ont eu lieu à l'aveugle pour garantir l'équité des scores attribués aux différentes créations.

Créativité et techniques culinaires variées

Traditionnellement garni d'une farce de porc et parfois enrichi de foie gras et de magret, le cou de canard a vu ses chefs jouer l'audace. Jean Casassus de l'Hôtel de France à Auch a proposé une version rôtie en mosaïque avec des trompettes-de-la-mort, tandis que Benoît Durieux du restaurant Chez Mamé à Lombez a utilisé des noisettes et une sauce à la moutarde de Gascogne.

Mathieu Desplas a opté pour une pâte feuilletée façon Wellington pour son chef de file. Une mention spéciale a été accordée à Jordan Marchand du Comptoir du Marché au Bouscat pour sa version revisitée à la langoustine relevée de zestes de cédrat, offrant une proposition iodée et raffinée.

Détail technique et héritage gastronomique

Le secret de la recette gagnante de Maxime Benhamou réside dans la qualité des ingrédients choisis pour la farce. Il a intégré de l'épaule et de la gorge de porc noir de Bigorre, du foie gras, de la pistache et une gelée à base de Pousse Rapière, un cépage local emblématique.

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Cette recette spécifique a été proposée à la carte lors de la première année d'ouverture du restaurant. Elle pourrait y faire un grand retour prochainement, désormais auréolée de son nouveau titre mondial. L'événement a été initié par Bartholomé Airoldi et Isabelle Williams du restaurant Le CRU à Auch pour mettre les produits locaux à l'honneur.