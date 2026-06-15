Maxime Baldon triomphe sur les Champs‑Élysées et le poker français s'anime avec RMC Poker Show

Après son sacre au BPT Paris, Maxime Baldon retourne sur le devant de la scène, tandis que Daniel Riolo et Moundir Zoughari animent leurs émissions dominicales, et que le brunch de Stephen réunit les experts du Tour Auvergne‑Rhône‑Alpes 2026.

Maxime Baldon , le jeune prodige du poker français, a célébré hier son sacre tant attendu sur les Champs‑Élysées, après avoir remporté le prestigieux tournoi BPT Paris.

Ce triomphe, qui le voit enfin couronner après plusieurs tentatives infructueuses, revêt une double symbolique : d'une part, il efface le souvenir amer de son absence au grand spectacle de la dernière édition, où il avait été contraint de se retirer pour des raisons de santé, et d'autre part, il confirme son statut de leader parmi la nouvelle génération de joueurs. Dans une interview exclusive accordée aux médias, Baldon a dévoilé les émotions qui l'ont traversé au moment où il a reçu le trophée, rappelant les doutes qui l'avaient habité durant les mois précédents.

"Je pensais que j'allais finir ma carrière dans l'ombre, à regretter chaque main que je n'ai pas pu jouer. Mais ce soir, le public, l'énergie de la ville, et la confiance retrouvée m'ont permis de transformer chaque regret en motivation", a-t-il déclaré, les yeux brillants d'une détermination renouvelée.

Il a également évoqué la lourde charge qui pèse désormais sur ses épaules, notamment la responsabilité d'inspirer non seulement les novices, mais aussi les joueurs plus âgés qui voient en lui le reflet d'une évolution du jeu vers plus de professionnalisme et de pédagogie. Parallèlement à ce moment historique, le monde du poker français se prépare à vivre une série d'émissions spéciales, animées par le journaliste sportif Daniel Riolo et le célèbre participant de télé‑reality Moundir Zoughari.

Diffusées chaque dimanche à minuit sur RMC, ces émissions offrent aux passionnés une combinaison unique de conseils de joueurs professionnels, d'analyses d'actualités et de récits de tournois. Le dernier épisode, diffusé le 7 juin, a consacré une partie de son temps à l'intégrale du RMC Poker Show, où Axel Bayout, cinquième du Mini Mistery Millions des WSOP 2026, a partagé son parcours exceptionnel, passant de 550 $ à 139 500 $ de gains en un seul tournoi.

Bayout a raconté les moments décisifs, les erreurs de lecture et les coups de chance qui l'ont conduit à ce bond spectaculaire, insistant sur l'importance de la constance et de la gestion émotionnelle. L'émission a également invité Simon Roboh et Antony Sadoun, fondateurs de l'application de poker ELSI, ainsi que Pierre Calamusa, qui a parlé de son interview dans le magazine LEGEND et de la façon dont la technologie influence aujourd'hui la stratégie{... }.

Enfin, le week‑end du 14 juin a été ponctué d'un brunch radio spécial animé par Stephen, où Jérôme Coppel et Maria Azé ont revu la huitéme et dernière étape du Tour Auvergne‑Rhône‑Alpes 2026. Les deux commentateurs ont analysé les performances des coureurs, soulignant l'impact du relief montagneux sur la dynamique de la course et la façon dont les équipes ont géré les relays tactiques.

Le débat a également abordé le rôle du sport automobile dans la promotion régionale, un sujet cher aux organisateurs du circuit qui voient dans ces événements une opportunité de booster le tourisme et l'attractivité économique de la région. Au fil des discussions, le fil conducteur reste la même ambition : faire du sport, qu'il s'agisse de poker ou de cyclisme, un vecteur de passion, de persévérance et d'innovation, à l'image de Maxime Baldon qui, par son succès, incarne la relève prometteuse du poker français





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maxime Baldon Poker RMC Poker Show WSOP 2026 Tour Auvergne‑Rhône‑Alpes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En Images. Revivez la première Pride des champs de Dordogne, organisée à Saint-Avit-Sénieur samedi 13 juinSamedi 13 juin, dans ce petit village du sud de la Dordogne, plusieurs centaines de personnes ont participé à la première édition de la Pride des champs, pour porter haut les couleurs LGBTQIA + en milieu rural

Read more »

Prêt en NM1 ou NCAA : les jeunes de Nantes connaissent leurs futures destinationsÉlus dans le cinq idéal du championnat Espoirs ÉLITE 2, Nikolas Farkas et Maxime Carrio vont quitter Nantes, respectivement pour Vitré (NM1, prêté) et Texas Tech (NCAA).

Read more »

« Il sert à quoi ce robot chien ? » : VivaTech sur les Champs-Élysées, dimanche d’anniversaire réussiLe salon parisien des nouvelles technologies a attiré plusieurs milliers de visiteurs ce dimanche sur la plus belle avenue du monde pour sa

Read more »

XV de France. Des absences et des zones de flou, Fabien Galthié a donné sa liste pour le prochain match des BleusS’ils n’émargent pas dans la liste des 28, les Maxime Lucu, Grégory Alldritt et autres Hugo Auradou devraient bien s’envoler dans l’hémisphère Sud cet été

Read more »