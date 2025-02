Maxi Zoo s'Installe au Quesnoy: Une Nouvelle Destination pour les Amateurs d'Animaux

Maxi Zoo, le leader français des magasins spécialisés dans les produits pour animaux, continue sa croissance dans le Nord de la France. Un nouveau magasin ouvrira ses portes au Quesnoy le 28 février 2025, offrant une large gamme de produits et de services pour tous types d'animaux.

Le spécialiste des animaux Maxi Zoo poursuit son développement fulgurant dans le Nord de la France ! Après l'ouverture récente d'un magasin à Faches-Thumesnil, l'enseigne connue pour sa large gamme de produits pour animaux de compagnie s'apprête à conquérir un nouveau territoire avec l'ouverture d'un magasin au Quesnoy .

Cette nouvelle implantation, prévue pour le vendredi 28 février 2025, s'inscrit dans la stratégie globale de Maxi Zoo visant à renforcer sa présence géographique et à être accessible à moins de 20 minutes de tous les propriétaires d'animaux.Ce nouveau magasin, s'étendant sur une superficie de 355 m², proposera une sélection impressionnante de plus de 4000 références de produits pour animaux de compagnie. Des croquettes et friandises aux pâtées et accessoires, en passant par les jouets, les couchages et les produits d'hygiène, les amateurs d'animaux y trouveront absolument tout ce dont leurs compagnons ont besoin. Maxi Zoo souhaite également élargir son offre pour les chevaux et les animaux de basse-cour, répondant ainsi à un marché en plein essor.Au-delà de la vente de produits, Maxi Zoo s'engage à offrir une expérience client complète et enrichissante. Un Toutou bar sera disponible pour les chiens, leur permettant de se désaltérer et de profiter de croquettes fraîches. De plus, Maxi Zoo prévoit d'animer ses magasins tout au long de l'année avec des événements gratuits tels que des séances photos, des ateliers d'éducation canine et des démonstrations de médecine douce. L'équipe de quatre personnes recrutée pour ce nouvel établissement mettra tout en œuvre pour accueillir les clients et leur fournir un service de qualité





