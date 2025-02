Maxent Lépine, un apprenti pâtissier aveyronnais en route pour la finale nationale

Maxent Lépine, un jeune pâtissier de 18 ans originaire de Villefranche, s'apprête à participer à la finale nationale du concours pâtissier.

Les mots sont choisis avec précision, l'intonation est assurée, et la passion qui brille dans ses yeux est contagieuse. Maxent Lépine vit pour la pâtisserie , et cela se ressent immédiatement. « Je ne saurais dire à quand remonte cette passion, elle a toujours été en moi », confie le jeune homme de 18 ans. Originaire de Villefranche, il suit aujourd’hui une formation en alternance chez Pistache, à Rodez.

« Depuis tout petit, je préparais des Saint-Honoré et des mille-feuilles pour mes parents », se souvient-il avec un sourire.Aujourd’hui, son répertoire s’est enrichi. « Je participe aux ateliers de création dans mon entreprise. Il faut toujours se renouveler et faire preuve de créativité. Par exemple, en ce moment, c’est la saison de la poire, on peut construire autour de ce produit », indique l’apprenti, sourire aux lèvres constant, lorsqu’il s’agit d’évoquer sa passion. La recherche de nouvelles créations est le péché mignon de l’Aveyronnais. « Les gens veulent de la nouveauté, de nouveaux goûts et être surpris. J’aime donner du plaisir et surprendre les papilles. »Une finale à Paris C’est donc tout naturellement que le Villefranchois s’est tourné vers les concours. En 2023, dans la catégorie 'dessert à l’assiette', Maxent avait atteint le niveau régional. Cette année, c’est bien dans la capitale que le jeune homme va monter. « En début d’année scolaire, nos professeurs nous ont parlé du concours pâtissier. On était deux à tenter notre chance. On doit s’entraîner sur nos heures de temps libre, ça prend beaucoup de temps, c’est très difficile », détaille le finaliste. Lui qui a commencé la pâtisserie chez Monsieur Henry à Villefranche avant de faire une mention complémentaire au lycée Saint-Joseph possède un large bagage, qui lui a permis de réaliser en sept heures les différents desserts demandés par le jury. « Nous devions présenter deux galettes, deux bûches, deux cakes, 24 tartelettes et 24 bonbons au chocolat. Tout était jugé : la présentation, la technique, le buffet et, bien sûr, le goût », précise Maxent. Un travail rigoureux qui lui a ouvert les portes de la finale, prévue le 31 mars. Coaché par un meilleur ouvrier de France Cette dernière étape s’annonce encore plus exigeante. Ils seront 12 candidats à rivaliser de talent, avec en prime une épreuve de création artistique. « Le thème, ce sont les festivités. On doit faire une pièce de maximum 40 cm sur laquelle on pourra déposer nos tartelettes », précise le jeune homme de 18 ans. Pour se préparer, aidé de ses professeurs et de son entreprise, Maxent s’entraîne deux à trois fois par semaine, en plus de son travail. En janvier, ils ont eu une réunion à Paris pour préparer le concours et poser toutes les questions qu’ils souhaitaient. L’occasion pour l’Aveyronnais de rencontrer ses concurrents et surtout d’avoir une révélation. « J’ai découvert qu’ils étaient tous coachés par un meilleur ouvrier de France. J’ai un peu stressé sur le coup. » Fort heureusement, il a lui aussi trouvé un mentor de prestige : Michel Viollet, titré en 1989. L’occasion pour le jeune de parfaire sa technique et appréhender l’événement. Une chose est certaine : le Villefranchois, lucide et déterminé, monte à la capitale avec ambition. « Ça serait une belle récompense pour le travail accompli, j’espère un podium, mais c’est déjà extraordinaire.





Pâtisserie Concours Paris Aveyron Finale Apprenti

