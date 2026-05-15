Max Verstappen, fou de la Nordschleife, tente de remporter les 24 heures du Nürburgring

Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1, a décidé de participer aux 24 heures du Nürburgring en GT3 avec un équipage composé de Jules Gounon, Daniel Juncadella et Lucas Auer. Il a choisi de rouler avec la Mercedes AMG GT3, marque qu'il affronte sur les circuits de F1, gérée par l'écurie Winward et frappée du numéro 3, son chiffre fétiche.

Circuit mythique, 161 voitures au départ, fans au déjà au rendez-vous : mais que vient faire Verstappen aux 24 Heures du Nürburgring ? Fou de la Nordschleife , le quadruple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen va tenter d'y remporter l'épreuve la plus prestigieuse qui s'y déroule, les 24 heures du Nürburgring qui débutent ce samedi (15 heures) dans une ambiance plus surréaliste que jamais.

Changement de bolide pour Max Verstappen qui va prendre le départ des 24 Heures du Nürburgring ce week-end. Mais quelle mouche a piqué Max Verstappen ? Le quadruple champion du monde de Formule 1 aurait pu se prélasser à Monaco avant de filer en pente douce vers le prochain Grand Prix, au Canada, dans une semaine.

Au lieu de ça, le pilote Red Bull est parti dans le massif de l'Eifel (en Allemagne, pas très loin de la frontière avec la Belgique et le Luxembourg), à la météo souvent capricieuse comme les derniers jours en attestent... Le tout pour rouler au milieu de voitures aussi improbables qu'un break BMW (né d'une blague de BMW Motorsport l'an dernier ! ), des Golf GTI, une VW Scirocco ou encore une Dacia Logan...

Mais le défi que s'est lancé le Néerlandais (28 ans) ce week-end à l'occasion des 24 heures du Nürburgring relève de l'irrationnel, du rêve de gamin. Utilisée en course ce week-end, la Nordschleife (ce qui signifie la Boucle nord) dans sa configuration la plus longue (avec une partie du circuit de GP) est un morceau de bravoure de 25 km avec des dégagements minimes, des vibreurs qui ressemblent parfois à des trottoirs et des sections à haute vitesse au milieu de la forêt.

Pendant des années, Verstappen a dû se contenter de l'arpenter virtuellement, notamment sur la plate-forme iRacing où il aurait compilé plusieurs milliers de tours de son propre aveu. En 2024, il a entendu parler de l'idée de Red Bull d'aligner une F1 sur la Nordschleife pour une démonstration.

Sur un tracé aussi particulier niveau sécurité, Verstappen a donc finalement obtenu le droit de courir deux ans plus tard en GT3, la catégorie reine du Championnat du Nürburgring (NLS) qui compte 10 courses avec celle de 24 heures en point d'orgue. Au début de ma carrière en F1, je voulais gagner, c'était mon seul objectif. Maintenant, je peux un peu plus faire des choses autour. Et là, c'était la première vraie occasion de participer.

Ça me rappelle ce qu'est le vrai sport auto ! a observé Laurent Mékies, le team principal de Red Bull. Il suffit de parler quelques minutes avec lui, de voir son visage s'illuminer...





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