Profitez de -260 € sur les roues carbone Mavic Cosmic S 42 Disc pour le Black Friday. Découvrez les specs, le poids 1660g et l'offre Black Week.

Pour l'événement commercial majeur du Black Friday, la paire de roues carbone Mavic Cosmic S 42 Disc connaît une réduction exceptionnelle de 250 €. Cette opération de prix s'applique spécifiquement lors de la Black Week, offrant une économie directe de 260 € sur ce matériel haut de gamme. La remise représente une baisse de 26 % sur une paire de roues entièrement en carbone, avec un profil aérodynamique de 42 mm. Cette offre concerne les cycles compatibles avec les pneus larges et le système tubeless UST, marquant une opportunité rare sur ce segment spécifique.

Spécifications techniques de la paire Mavic Cosmic S 42 Disc

La Mavic Cosmic S 42 Disc est une paire de roues carbone pour vélo de route, vendue sans fond de jante tubeless inclus. Elle pèse 1 660 g et affiche un profil de 42 mm, ce qui en fait un choix polyvalent entre plat aérodynamique et montagne. La largeur interne de 21 mm accepte les pneus de 28 à 32 mm pour un meilleur confort et une meilleure adhérence en virage. La roue libre ID360 engage à 360 points, ce qui rend les relances quasi instantanées. Elle se distingue par la combinaison d'une jante 100 % fibre de carbone et d'une roue libre ID360 à 360 points d'engagement.

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La jante full carbone réduit le poids à 1 660 g la paire tout en assurant une rigidité élevée pour une meilleure transmission de puissance. Les roulements QRM à cartouche étanche s'auto-ajustent dans le temps, ce qui limite les interventions. La largeur interne de 21 mm accueille des pneus jusqu'à 32 mm, et la compatibilité UST permet un montage tubeless dès l'ajout d'un fond de jante Mavic. Il faut quelques kilomètres pour mesurer ce que le profil 42 mm change concrètement.

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Performance aéro et dynamique sur le terrain

En montée, le poids contenu évite de pénaliser le rythme ; en descente ou sur route rapide, le galbe de la jante stabilise à grande vitesse. La relance en sortie de virage est franche, sans temps mort perceptible. La Mavic Cosmic S 42 Disc est assemblée à la main en Europe et garantie à vie, un niveau d'engagement rare sur ce segment. La garantie à vie sur la jante et l'assemblage européen font de cette paire un investissement qui s'étale dans le temps, quelle que soit la sortie.

L'achat complémentaire du fond de jante tubeless Mavic est nécessaire pour profiter du montage UST. Les tarifs mentionnés sont à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. Certains liens peuvent être tracés et générer une commission pour La Provence. Votre opinion compte pour nous. Rejoignez la communauté laprovence.com en réagissant sur l'article.