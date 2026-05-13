Maverick Viñales reprendra les courses en Grand Prix chez Tech 3

Maverick Viñales, pilote espagnol chez Tech 3, reviendra en GP dès le prochain GP à Barcelone ce week-end. Avant de partir aux USA pour le GP des USA, il s'était fait opérer à l'épaule gauche, entraînant une absence de deux mois de la course. Il s'agit de sa comeback avec l'�quipe et il se sent en forme et motiv��. Néanmoins, il n'a pas encore scoré cette saison.

Le pilote espagnol Maverick Viñales reviendra en Grand Prix dès le prochain GP à Barcelone ce week-end au guidon de sa KTM de chez Tech 3 après deux mois d'absence.

Avant de partir aux USA pour le GP des USA fin mars, il s'était fait opérer à l'épaule gauche, entraînant une absence de deux mois de la course. Il se sent maintenant en forme et motivé pour remb�ter sur la moto. Il tient � remercier l'�quipe pour son soutien et sa patience, et il est plus que r�gulier de repr�senter sa comp�tition en Catalogne





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