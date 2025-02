Mauvezin vise sa première victoire à l'extérieur face à Castelnau-Magnoac

Mauvezin, en quête de sa première victoire à l’extérieur cette saison, se déplace face à Castelnau-Magnoac pour la 14e journée de Fédérale 3. Les Gersois devront se remettre mentalement de leur dernier match et faire preuve de détermination face à une équipe adverse solide.

Ce week-end, pour le compte de la 14e journée de Fédérale 3 , Mauvezin se déplace sur le terrain de Castelnau-Magnoac avec une ambition claire : enfin remporter une première victoire à l'extérieur cette saison. Lors du match aller, les joueurs de Mauvezin avaient dominé les débats, s'imposant 34-13 sur leur terrain. Mais la situation est différente aujourd'hui. Castelnau-Magnoac occupe actuellement la 4e place du classement avec 31 points.

De son côté, Mauvezin pointe à la 7e place avec 27 points et un match en retard, ce qui laisse entrevoir un potentiel retour dans le haut du tableau en cas de succès. Toutefois, les Gersois devront se remettre mentalement de leur dernier match. Malgré une victoire 37 à 27 le week-end dernier, la rencontre contre La Vallée du Lot, marquée par une bagarre générale, a laissé des séquelles. L'objectif est donc double pour les Mauvezinois : tourner la page de cette rencontre émotionnellement marquante et débloquer enfin leur compteur à l'extérieur. Face à une formation de Castelnau-Magnoac solide et toujours difficile à manœuvrer sur ses terres (celles d’Antoine Dupont), Mauvezin devra afficher un visage conquérant. Ce déplacement est un vrai test pour les joueurs qui aspirent à une fin de saison plus sereine et ambitieuse. Les points clés du match seront la maîtrise des fondamentaux. De plus, la conquête en touche et en mêlée sera déterminante face à un pack adverse physique et bien organisé. Les supporters, qui espèrent voir leur équipe briser la malédiction à l'extérieur, attendent une réaction forte et un engagement total de leurs joueurs. Un résultat positif permettrait non seulement d’engranger des points précieux, mais aussi de renforcer la confiance du groupe à l'approche du sprint final. Le rendez-vous est donc pris, et Mauvezin sait qu'il devra tout donner pour repartir de Castelnau-Magnoac avec une victoire qui marquerait un tournant dans son parcours. Coup d’envoi à 15 h 30 pour l’équipe première, la réserve foulera la pelouse à 14 heures en lever de rideau





RUGBY FÉDÉRALE 3 MAUVEZIN CASTELNAU-MAGNOAC MATCH VICTOIRE ESPÉRANCE DÉTERMINATION

