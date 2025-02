Maurice, candidat emblématique de Pékin Express, est décédé à 86 ans

Maurice, un candidat emblématique de l'émission Pékin Express, est décédé à l'âge de 86 ans. M6 a annoncé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. Le participant fidèle au jeu d'aventures avait partagé l'aventure avec son fils Thierry lors de deux saisons.

\« C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Maurice, candidat emblématique des saisons 11 et 13 de Pékin Express », ont déclaré M6 et Stéphane Rotenberg, le présentateur de l'émission, dans un message commun sur Instagram. « Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, en particulier à son fils Thierry avec qui il a vécu toutes ses aventures », ajoutent-ils. \Maurice et Thierry avaient participé à la 11e saison du programme, diffusée en 2018 sous le titre « La course infernale ». Le duo avait marqué les esprits en choisissant de renoncer au duel final lors de la septième étape, optant ainsi pour l'élimination afin d'éviter de confronter leur équipe alliée, celle de Mehdi et Oussama. Ils étaient de retour en 2020 pour la 13e saison, une édition spéciale « Retour sur la route mythique » qui réunissait des anciens candidats pour retracer un itinéraire semblable à celui de la première édition de Pékin Express, diffusée en 2006. Malheureusement, ils avaient été éliminés dès la première étape, disputée en Russie. M6 précise que des moments de leur expérience lors de la saison 11 seront rediffusés ce samedi 15 février à 00h35 dans l'émission « Les trésors de Pékin Express »





