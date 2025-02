Mattia Furlani, l'étoile montante italienne, éclipse Tentoglou en Pologne

Le jeune athlète italien Mattia Furlani continue sa progression fulgurante en s'imposant avec une performance exceptionnelle de 8,37 mètres lors d'une étape du World Indoor Tour à Torun. Il domine ainsi le champion olympique Miltiadis Tentoglou et le Suédois Thobias Montler, confirmant son statut de talent émergent du saut en longueur.

Le grand espoir italien Mattia Furlani (20 ans) a largement dominé le champion olympique grec Miltiadis Tentoglou en s'envolant à 8,37 m ce dimanche à Torun, en Pologne. L'Italie tient un talent à part en la personne du jeune Mattia Furlani , recordman du monde junior de la longueur (8,38 m l'été dernier), qui a dominé très nettement le champion olympique grec Miltiadis Tentoglou et le Suédois Thobias Montler (8,03 m tous les deux) ce dimanche à Torun, atterrissant à 8,37 m.

Fils du sauteur en hauteur Marcello Furlani (2,27 m), Mattia, qui s'était lui-même élevé à 2,17 m à 16 ans, est désormais bien parti pour laisser sa trace dans les bacs à sable. Médaillé de bronze olympique l'an passé à Paris à 19 ans (avec 8,34 m contre 8,48 m à Tentoglou), le jeune Italien empile les performances cet hiver : 8,23 m à Ostrava et donc 8,37 m en Pologne à son dernier essai, alors qu'il avait déjà remporté le concours (avec 8,23 m), preuve de son ambition alors que se profilent les Championnats d'Europe et les Championnats du Monde en salle le mois prochain. À noter, lors de cette avant-dernière étape du World Indoor Tour, les bonnes performances de sa compatriote Zaynab Dosso sur 60 m (7''05), de la Norvégienne Henriette Jaeger sur 400 m (50''44), de l'Éthiopienne Gudaf Tsegay sur 1500 m (3'53''92) et de la Jamaïquaine Ackera Nugent sur 60 m haies (7''79 après ses 7''75 à Liévin jeudi)





